OneDegree推「無限護身保」　不同危疾索償次數無上限

虛擬保險公司「OneDegree」宣布進軍保險主流市場，推出首個危疾保險「無限護身保」，並以「新時代 有我在」為未來發展方向。

共同創辦人郭彥麟表示，疫情令消費者行為改變，不少市民願意利用數碼平台投保，截至今年11月，「OneDegree」香港每月平均銷售增長逾30%，累積付費用戶數目逾10萬，公司估計，2025年本港市面上五成一般保險產品，將透過網上進行銷售，屆時希望「OneDegree」可躋身全港首三大一般保險公司之一。

郭彥麟（中）表示，暫時未有上市時間表。（公司提供）

進軍歐洲、東南亞等地區

郭彥麟又表示，個人健康的保障產品面世後，下一步將提供多元化保險產品，包括家居、旅遊、意外和醫療保障等，至於人壽類保險亦會是考慮範圍之內，但目前暫未有相關牌照。他又指，「OneDegree」會繼續於亞洲區拓展業務，並進軍歐洲、東南亞等地區，冀發展成國際企業。

暫未有上市時間表

提到早前公布推出數字資產保險，承保香港數字資產交易集團（HKbitEX）旗下的數字資產託管服務平台ON1ON，所託管的加密貨幣、證券型貨幣和NFT（非同質化代幣資產）資產，為首間提供數字資產保險的本地險商。

郭彥麟表示，數字資產保險做法就如銀行的「最低存款保障」一樣，若果銀行倒閉，客戶獲最高達50萬元補償，以增加信心，現時全球包括「OneDegree」在內只有兩間公司有相關產品，發展空間大，但當中為重要的是網絡安全。

他表示，對「OneDegree」網絡安全有信心，亦有其他企業使用其網絡安全後台服務。至於何時上市，他表示未有時間表，亦未決定在何地上市，要視乎未來的發展步伐，再作考慮。

OneDegree推「無限護身保」，特點包括「總索償次數無上限」，於保單生效期內，任何種類受保危疾均可索償一次。（公司提供）

「OneDegree」於12月1日推出「無限護身保」，特點包括「總索償次數無上限」，於保單生效期內，任何種類受保危疾均可索償一次，較一般產品只針對部分疾病或設有賠償上限，提供更全面保障。

同時亦保障最多62種嚴重疾病，包括7大常見危疾例如癌症、冠狀動脈手術、心臟病、中風等，另外亦涵蓋3種早期危疾；亦不設生存期。公司指，市面上大部分危疾產品設有生存期，意指投保人如在確診危疾後短時間內身故，將不會獲得賠償，而「無限護身保」則無此限制。

公司指，「無限護身保」每個危疾最高可索償100萬元，即是說若果不幸患上兩種不同危疾，在同一份保單內，可分別最多索償100萬元，合共200萬元；保費亦不會隨時索償次數而增加。

另外亦推出「OnePass 一健計劃」以照顧大眾關注全面健康保障的需要，「OnePass 一健計劃」包括「醫療護照」與「保健護照」兩種服務，合共提供超過900間診所的醫療網絡以及多達200個精選休閒及保健優惠，客戶以低至3折享用醫療服務及養生體驗，一站式管理健康生活。