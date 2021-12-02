美股形勢不妙　港股守二萬三關　內房弱勢未除｜港股早評

美國未能確認供應鏈何時紓緩，意味通脹難以回落，加上Omicron夾撃，昨晚美股先升後急回，道指最後跌461點及插穿200天線（約34360點），並考驗10月的低位，形勢相當不妙。港股料受壓，支持位在11月30日23175點。



內房11月銷售再走弱，克而瑞研究中心公布統計數據顯示，11月百強房企實現銷售操盤金額7,507.8億元人民幣，按年跌幅擴大至37.6%，按月回落3.4%。11月逾8成百強房企單月業績按年下跌，其中超過半數房企按年降幅大於30%。包括絕大部份30強房企在內，有近九成企業單月業績不及上半年月均水平。

內房集資潮未完，新城發展（1030）建議按每21股獲發1股的基準進行供股，每股作價5.3元，比上日收市價5.63元折讓約5.8%，集資淨額約15.7億元。11月初，旭輝（0884）亦按20供1進行供股，集資16.7億元。

電動車股價依然強勢，小鵬汽車（9868）昨創上市新高，升7.4%，報218元。小鵬汽車表示，在全球供應鏈持續挑戰下實現月度交付超過1.5萬輛目標，11月單月交付15,613輛智能電動汽車，按年增長2.7倍。另外，理想汽車（2015）升8.5%，報144元，亦創上市新高。

道指昨跌461點及插穿200天線（約34360點），並考驗10月的低位，形勢相當不妙。

道指插穿200天線初現轉勢訊號

聯儲局最新公布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告顯示，美國經濟保持輕度至溫和增長，根據報告，部分受訪者不確定供應鏈瓶頸及勞工緊張問題何時紓緩，而供應鏈瓶頸引發物價上升的情況擴至各個經濟環節。

另外，美國發現本土首宗Omicron病例，兩項因素夾擊美股，道指由早段大彈520點，到尾市最多轉瀉476點，全日高低波幅近千點，三大指數均以近全日最低位收市。道指收報34,022點，急瀉461點或1.3%，標指收報4,513點，跌53點或1.2%，納指收報15,254點，跌283點或1.8%。