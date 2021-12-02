港股見底屬未知數　小心強勢股被「開刀」｜許繹彬

市場憂慮新變種病毒Omicron來襲，以及聯系匯率破新低陰霾下，港股未能擺脫持續近半年的弱勢，可謂見底仍屬未知之數，個別板塊調整幅度已是超乎想像，市場下一步或會向強勢股份「開刀」。

港股上月跌幅冠絕全球

港股在過去一個月，合共下跌了接近1800點，更一度跌至接近23000點水平，跌破今年的低位，從圖表來看，港股形勢岌岌可危，是否見底仍屬未知之數，惟萬料不到的是，港股上月跌幅百分比竟是全球之冠。

是次引發全球跌市的元兇，相信是南非出現的Omicron變種病毒，陸續散播至各國出現零聲個案，引發一眾復甦概念類別出現恐慌性拋售，尤以石油類別為甚，眾所周知，石油在疫後重建及交通運輸充當著重要角色，當全球疫情稍作緩和及各國鼓吹必須與病毒共存之際，石油需求及其依賴性便因而大增，令油價創近85美元新高；因此，市場突然傳出新變種病毒來侵時，油價急跌亦是理所當然。

然而，港股之所以弱上加弱，除了油價急跌外，兇手當然包括困擾本港多時的聯系匯率同日一度觸及7.802水平，再破近兩年新低；在上述兩項不明朗因素陰霾下，港股本周二曾出現恐慌性拋售潮，而一向有定海神針作用的港交所（0388）亦一度急瀉，跌至半年新低；可能由於強勢股作出急促調整的關係，造成一眾防守性高的公用股也先後作出調整，如領展（0823）出現急速回調，港股因而變得愁雲慘霧。

小心強勢股被「開刀」

事實是，港股根本從未擺脫持續近半年的弱勢，個別板塊承載著市場充斥的壞消息而借勢輪流急調，相信已是見慣不怪；惟個別板塊調整幅度已經是超乎想像，市場接下來向強勢而未曾作出調整的股份「埋手」，亦是無可厚非。

從過往港股的歷史往績來看，每當大市開始向強勢股份「開刀」，就是跌浪接近尾聲；例如周三（1日）港股沒有跟隨美股急勢，反而作出反彈，看來似乎應驗；但歷史數據純粹給後人作參考之用，港股今年確實面對四面楚歌，八面來襲的困局；監管、債務危機、變種病毒、中美混戰及能源問題等，其中一樣發酵均能令港股再次返回原地；因此，港股現階段可能仍會出現上落市的格局，除非能重返24200而成交亦相對地配合，才可稍作放鬆；現階段建議投資可考慮反彈力足夠的股份，如騰訊（0700）及美團（3690）等，先行小注怡情。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。