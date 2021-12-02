網易雲音樂掛牌　丁磊公開信談公司發展　透露7歲開始聽鄧麗君

網易雲音樂（9899）今日掛牌，丁磊發表題為「相信音樂的力量」的公開信。

丁磊先分亨個人「音樂史」，指自己7歲開始聽鄧麗君，幾十年裡聽了無數的歌，勉強算是個愛好者。平日裡，最喜歡的是搗鼓唱片，淘新歌，或是跟朋友分享自己的心頭好。

他透露，2000 年網易上市時，自己已想做一家唱片公司，而移動互聯網來臨後，意識到，音樂和科技的結合將會非常有想像力。直到 2013 年，網易雲音樂正式推出，現已經是中國領先的音樂社區。

丁磊認為，網易雲音樂投入之時，是無章可循的，包括網易雲音樂一開始，就在思考如何更高效地探索和發現更多好音樂，在歌單、AI 推薦、私人 FM 等一系列產品取得創新；網易雲音樂亦成為了一個有血有肉、有笑有淚的社區，「在雲村，你寫下的每一句評論，創建的每一個歌單，哪怕是一個簡單的點贊或分享，都可能在其他村民心中久久地迴響」；網易雲音樂提供了一個平台，支援原創音樂，支援原創音樂人，並創造了一系列機制，讓音樂人的作品可以被更好地聽見。

談及網易雲音樂使命，丁磊指，未來的「雲村」，會有更多新奇的內容、玩法、手段，讓用戶從過客變成參與者，讓人人都是創作者，而網易雲音樂會持續加大對音樂人的支援和投入。

網易雲音樂半日收報200.4元，較205元招股定價略低。