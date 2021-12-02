第三季永久離港為由提取強積金宗數達9300宗　涉及金額按年飆53%

積金局發表今年9月號的《強制性公積金計劃統計摘要》季刋，其中今年第三季以不同理由 (包括退休、提早退休等 ) 提取強積金的申索總數為63,600宗，較對上一季上升6%，當中第三季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為9,300宗 ，按年升14.8%；涉及金額26.04億元，按年升52.8%，按季則升24.3%。

今年第二季以永久離港為理由提取強積金金額有20.95億元，相關申索數目有8,000宗。

翻查歷年《強制性公積金計劃統計摘要》季刋，上季以永久離港為理由提取強積金的申索數目，為自2019年首季有提供相關宗數以來最高，2019年首季有關申索數目為6,800宗。

積金局︰申索個案並不等同移民個案

積金局發言人指出，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目時有變動。雖然2020年第四季至2021年第三季的申索數目較 2019年第四季至2020年第三季的數目有所上升，但整體而言，最近過去三年每年度的申索數目較之前兩年每年度的申索數目顯著下降。

發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。

發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地(例如非本地僱員結束在香港工作)或移居內地生活。