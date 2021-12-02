騰訊阿里PE跌至1字頭　大洗禮後現長線部署機會？｜財經評論

科技股今年經歷「大洗禮」，由2月的全民全投科技股，到中國監管、共同富裕等政策，科技股自今年2年見頂後回調，多間科企股價下跌一半。及後科技股便一蹶不振，但明年市場會否已適應監管的影響，現反為長線部署機會？



先從騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）等龍頭股說起。由於國家出版總署自7月22日後便未再審批任何遊戲，騰訊遊戲收入下滑。騰訊公布今年第三季未經審核業績，非國際財務報告準則（non-GAAP）溢利317.5億元（人民幣，下同），按年下降1.7%，收入按年增長13%至1,424億元。

科技股今年經歷「大洗禮」，由2月的全民全投科技股，到中國監管、共同富裕等政策，科技股自今年2年見頂後回調，多間科企股價下跌一半。（中新社）

過去公司遊戲收入一直增長達雙位數，但到第三季增值服務業務收入按年增長8%至752億元。目前公司只好「外出」尋生機。公司本土市場遊戲收入按年增長5%至336億元。國際市場遊戲收入增長20%至113億元，可見，外國市場佔比雖少，收入比重佔增值服務只有15%，但增長較快。

再者，騰訊第三季網絡廣告收入按年增長5%至225億元，並表明教育、保險和遊戲等行業的廣告需求疲弱。公司更預期整體行業的廣告價格在未來幾季可能仍然疲弱。在業務上，可見遊戲和廣告兩大主營業務之下未能轉型成功，或是另尋一條生路。而元宇宙概念未成氣候，未能額外提供增值功能。現時寄望的只為微信加快變現。

中金表示，個人信息保護法導致聯盟類廣告精準度下降，從而減少投放，此外，整體線上流量成長放緩的大環境下下，部分電商公司減弱了獲客投入。該行預計外部影響還將持續2至3個季度，公司股價或將在業務企穩前出現拐點。

2021年10月10日，一名美團外賣送餐員在北京街頭就地用餐。（美聯社）

而美團則連蝕4季，今年第三季度經調整淨虧損55億元，去年同期則賺20.6億元，收入則按年增37.9%。管理層預期，由於受經濟逆風或影響未來數季整體消費意慾，加上冬天疫情風險，及高基數效應等，預告第四季的餐飲外賣交易筆數增速會或較首三季進一步減慢。

不過，阿里巴巴季績差過預期又下調收入指引。截至9月底，公司期內收入2,006.9億元，按年增29%；經調整純利約285.2億元，按年跌39%。阿里原指引今年收入有三成增長，但調整2022財政年度的總收入指引，預計總收入按年增長為 20%至23%，創2014年上市以來新低。

阿里巴巴集團首席財務官武衛指，從集團對全年的總收入增長指引，的而且確可以推測到下半年的增長大約是約10%多。她又指，由於過去一季中國整體GDP及消費增長而下降至單位數，預計情況將會持續幾個季度，而阿里巴巴作為市場的領先者，GMV達到8萬億元，故此受到整體消費環境的影響亦是較同業大。論收入，京東第三季收入按年增長25.5%至2,187億元，似乎電商龍頭之位也受到動搖。

今年龍頭科企業績實是無望，騰訊、阿里、美團對第四季甚至明年初也不為樂觀。事實上，自大市2月高位見頂後，騰訊（0700）最多跌46.7%，阿里（9988）更是「腰斬」跌近一半，美團（3690）更最多跌六成，無一不見「熊蹤」。

不過，科企估值已跌至歷史低點，騰訊和阿里其市盈率分別為19.5倍及18倍水平（美團因虧損而未有市盈率）。市場其實已下調增長及盈利預測，因應中國推行共同富裕，騰訊和阿里均表示將今年所增潤的盈利重新投資。

中國監管對短期打擊固然是有，可是，主要是維持及管理市場秩序，由「二選一」的反壟斷行為至最近的《互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）》，的確對現有業務運行模式有影響，短期收入實有打擊。變幻原是永恒，當面對有障礙物時，司機也會扭軚轉彎，相信企業適應了監管環境後，便可重拾動力。至於誰人過彎最好，就要細心觀察。資金也定必緊盯這轉角位。在數字代浪潮之下，騰訊佔中國遊戲市佔達5成以上，而美團在中國外賣市場更達65%，騰訊、美團的龍頭地位仍無可撼動。