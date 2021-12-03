美國SEC公布海外上市公司監管新規細則　VIE企業需加強披露

據《第一財經》報道，美國證券交易委員會（SEC）宣佈通過法規修正案，完善了《外國公司問責法案（HFCAA）》 相關的訊息提交與披露實施細則，監管政策即將進入實質性執行階段。

官網公布的訊息顯示，新規則旨在確保在美國上市的外國公司遵守美國的規則。「最終規則將使投資者輕鬆識別其審計公司位於PCAOB（美國上市公司會計監督委員會）無法完全檢查的外國司法管轄區的註冊人。此外，外國發行人將被要求披露這些實體的外國政府所有權水平。」

SEC主席根斯勒（Gary Gensler）在聲明中表示：「我們的證券制度有一個基本的協議——2002年通過的《薩班斯-奧克斯利法案》（Sarbanes-Oxley Act），如果你想在美國上市，審計你賬目的公司必須接受PCAOB的檢查。SEC和PCAOB將繼續合作，確保進入美國資本市場的外國公司的審計師遵守我們的規則。」

根據新規，SEC要求在美國上市的外國企業必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據，同時以可變利益實體（VIE）上市的企業需要進一步加強訊息披露。若PCAOB 規定期內不能取得所要求的審計底稿，或者企業未及時申報是否為外國政府所有及控制，法例准許SEC可禁止上市公司股票交易，甚至摘牌。

細則明確，被提出監管要求的相關海外公司將有15天的時間向SEC發起司法上訴，SEC對不遵守規則的公司退市時限最長為三年。