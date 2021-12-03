內媒﹕廣東省政府約談恒大董事長許家印　人行批盲目擴張經營不善

正致力處理債務問題的中國恒大（3333）發出公告，指出收到要求履行一項2.6億美元擔保義務通知，公司未能履行擔保或其他財務責任情況下，可能導致債權人要求債務加速到期。事件引起廣東省政府，人民銀行以及中證監與銀保監會關注。

人行指出，恒大出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。中證監亦指出恒大經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發，同時向市場派發定心丸，稱屬於個案風險。



恒大於公告內指出，指出自今年9月以來，積極與財務顧問及法律顧問評估資本架構及流動性情況，探索所有可行方案，並與境外債權人保持持續溝通。

鑒於目前流動性情況，不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任，又指出會統籌考慮其整體財務狀況，尊重全體利益相關方，秉承公平性﹑法制化原則，積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行境外重組方案。

粵政府向恒大派出工作組

恒大發出公告後，據《澎湃新聞》報道，廣東省人民政府對此高度關注，當晚立即約談了恒大董事長許家印。應恒大請求為有效保護各方利益，維護社會穩定，廣東省人民政府同意向恒大派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。

人行稱配合廣東省政府做好風險化解工作

人民銀行於官方網頁內指出，恒大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程式。短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。中國始終堅持營造公平的市場環境，穩妥有序推進中國金融市場的雙向開放。

有關部門將繼續保持與境外市場相關監管部門的溝通，敦促境外發債企業及其股東，嚴格遵守市場紀律和規則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題，積極履行法定償債義務。對於企業匯出資金償付及回購境外債券的，有關部門將在現行政策框架下提供支持和便利。

人行又指出應恒大請求，廣東省人民政府同意向恒大派出工作組，這是推進企業風險處置工作、督促切實加強內控管理、維護正常經營的有力舉措，對此表示支援。人行將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

銀保監﹕事件不會對銀行及保險業帶來負面影響

銀保監於官網內指出，中國銀行保險報記者就恒大集團未能履行境外債擔保義務問題即時採訪了銀保監會新聞發言人。該新聞發言人表示，關注到恒大集團對一筆境外債券未能履行擔保義務，這是市場經濟中的個案現象，相信境內外監管部門會依法公平公正地處理相關事宜。恒大集團全部債務中金融債務占比約三分之一，結構比較分散，其金融投資數額很小。因此，這不會對內地銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。金融監管部門依法保護消費者、投資者和經營者正當權益的原則立場不會有任何改變。中國金融的市場化、法治化和國際化改革開放取向不會有任何改變。

據瞭解，廣東省等地方政府和部門正在依法依規指導督促恒大集團及其所屬企業穩妥有序化解風險，積極推動專案復工復產建成交樓，銀行、保險等金融機構也正在積極參與相關工作。銀保監會將認真貫徹國家有關政策，在落實房地產金融審慎管理的前提下，指導銀行保險機構做好對房地產和建築業的金融服務。現階段，要根據各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、並購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。

中證監﹕事件外溢風險可控

對於今次事件，證監會於官網發聲明，指出恒大經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發，屬於個案風險。當前，內地房地產行業總體保持健康發展，大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。目前，A股市場運行總體平穩，韌性較強、活躍度較高，交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水準，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，恒大風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。

下一步，證監會將繼續保持市場融資功能的有效發揮，支持房地產企業合理正常融資，促進資本市場和房地產市場平穩健康發展。