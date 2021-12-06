規模最大植髮股　雍禾醫療單一招股價　認購者是否有利？｜聶振邦

截至12月3日收市後數據，有四隻股份正在進行招股，而由12月8至17日，預算有八隻新股在港交所主板上市。值得留意11月22日與大家分析的中國中免已宣佈暫緩來港進行第二上市，集團雖在上月下旬已通過港交所上市聆訊，但於上周五於上交所發告，決定暫緩來港上市，公告表示原因是目前受新冠肺炎疫情等因素的影響，全球經濟受到較大衝擊，資本市場持續低迷。

雖然如此，相信大家也留意到上週四 (12月2日) 美國證監會 (SEC) 宣佈了一項新法案的最終計劃，與現時已在美國上市的中概股關係密切。

在美上市中概股再掀退市關注

該法案要求外國公司提供審計底稿供美國檢查，否則可能三年內被紐約證交所和納斯達克摘牌，預算受影響的公司可能超過200家。倘若在美上市的中國企業不願意提供審計底稿，意味著將有大量中概股會被退市，市場隨即認為港交所 (0388) 要受惠，預期大量中概股要計劃來港上市，刺激股價上周五升逾4.30%，收報450.80元，重上450.00至500.00元的橫行區。

然而，考慮到港股近期表現欠佳，11月30日低見23,175點，創2020年9月28日以來新低，事隔超過十四個月，並見上週五個交易日均收低於24,000點，難怪中國中免暫緩來港上市，相信上述有意來港上市的中概股，也會等港股回暖後才進行，由此推斷港交所難以維持股價在450.00元之上。

雍禾醫療孖展認購率近百倍

面對現時港股較差投資氣氛，上周四 (12月2日) 上市的雲音樂 (9899) 於公開發售的認購率不足9.00%，以招股價中位數205.00元上市，仍要在上市首日破發，收報199.90元，上周五再跌，現報199.00元。雖然此股的行業發展前景吸引；但短期若恒指續跌，此股表現難免繼續受拖，所以有意進場者，適宜多看三至五個交易日，待見股價在185.00至190.00元之間有橫行跡象，再考慮買入為佳。

另可留意上週初計起雖有多達8隻新股進行招股，但普遍反映欠佳，獨見雍禾醫療 (2279) 招股反應理想，孖展經已截止認購，公開發售的孖展認購率高達90.63倍，暫時凍資超過1.35億港元。

中國最大連鎖植髮醫療機構

若計及現金認購，認購率預算超過202.00倍，今日 (12月6日) 中午截止現金認購申請。雍禾醫療是在中國專門從事提供毛髮醫療服務的醫療集團，服務涵蓋植髮醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。

根據資料，按2020年相關所服務產生的總收入計，是中國植髮醫療服務及醫療養固服務市場規模最大的企業，分別佔有10.5%及4.3%的市場份額。截至2021年11月22日，集團在全國52個城市經營53家醫療機構，為中國最大及覆蓋面最廣的連鎖植髮醫療機構。醫療團隊由1233人組成包括246名註冊醫生及919名護士。

於2018年至截至2021年6月30日期間，集團絕大部分收入來自提供植髮醫療服務，而收入中重要且佔比日益增長的一部分來自醫療養固服務。因此，市場視為在港上市的植髮第一股。有別於常見設有招股價範圍，今次只提供單一招股價15.80元，意味著管理層已鎖定集資金額，配合基石投資者認購股數佔招股規模逾半，並設有上市首半年禁售期，令上市初期股價上揚的誘因銳減。對於已認購此股的投資者，又獲發新股，應密切留意上市前夕暗盤表現，不幸見破發收市，應有及早部署止蝕離場的心理準備。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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