港股部署｜缺反彈借口　伍禮賢籲散戶觀望　阿里恐下試大型心理位

美國證券交易委員會(SEC)公布《外國公司問責法》的監管新規及細則，拖累中概股遭到洗倉。其中，阿里巴巴美股急挫近一成，折合約109港元。而騰訊ADR亦較港收市瀉逾4%，折合報442.57元。



港股周一﹙6日﹚低開近無懸念。事實上，恒指夜期收市急挫405點，收報23380點，低水387點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，港股有其自身負面因素，反彈乏力，惟23000點料有支持。個股方面，退市陰霾令中概股急挫，新能源車及港交所值博，惟阿里基本面轉差，不被建議。



阿里巴巴﹙9988﹚美國股價全日下挫8.23%，收報111.96美元，表現奇差。﹙資料圖片﹚

美國證券交易委員會於美國時間周四(2日)公布《外國公司問責法》的監管新規及細則，要求在美國上市的中資企業等交出審計底稿，披露是否採用可變利益實體﹙VIE﹚架構，又須證明不受中國控制或擁有，不符合條件的上市中概股將會被除牌。

由滴滴出行開啟的中概股退市序幕，令多隻在美上市的中概股上周五﹙4 日﹚遭到洗倉，包括不少在港第二上市的股份，其中阿里巴巴﹙9988﹚美國股價全日下挫8.23%，收報111.96美元，折合約109.2港元；百度集團﹙9888﹚美國股價下瀉7.77%，收報137.39美元，折合約133.9港元。

與此同時，美團﹙3690﹚、騰訊﹙0700﹚、及小米﹙1810﹚ADR分別較本港上周五﹙3日﹚收市價低5.4%、4.3%及2%。

恒指夜市期指則收報23380點，跌405點，較昨日恒指收市23766點，低水387點。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢﹙右﹚估計，港股仍呈向下找低位支持的格局。﹙資料圖片﹚

料23000點有支持 惟缺反彈利好消息

光大新鴻基證券策略師伍禮賢估計，港股周一勢低開，呈向下找低位支持的格局。他指出，港股上周急跌後，反彈力弱，而且美股早前反彈對港股無幫助，反映港股有其自身負面因素，包括變動新冠病毒、科技股季績一般、中概股暴瀉累本港科技股，以至年尾因素等。

伍禮賢不排除恒指再創新低，「恒指低位﹙23175點﹚在上周出現，目前點數只差500、600點，要穿唔難。」雖然港股已較年內高位累瀉逾8000點，惟難言會大反攻，伍禮賢認為，由於年底資金入市意欲減低，建議散戶採取觀望態度，待明年市況好轉再部署，「港股在23000點左右有支持，因已在估值範圍，再向下大調整機會不大，但同時無利好消息，欠缺反彈借口。」

伍禮賢建議投資者借中概股股價下挫，揀選業務強、有增長空間的企業，例如新能源車股。﹙資料圖片﹚

港交所、新能源車值博 惟勿沾阿里

至於處於跌市風眼的中概股，伍禮賢認為，美國監管則重資本市場，惟中概股業務主要在內地，長遠業務基本面並不差，「外國投資者短時間沽貨，政策市拖累股價，風險溢價上升，無關業務基本面。」

他建議投資者借中概股股價下挫，揀選業務強、有增長空間的企業，例如新能源車股，包括小鵬汽車（9868），理想汽車（2015）與蔚來（美：NIO），又或大型科技股，如百度等。」

問及另一大型科技股阿里巴巴，伍禮賢則不建議，他認為阿里巴巴季度業績教人失望，且下調收入增長預測，市場對其未來成表感失望，未必是博反彈之選，「有機會睇100蚊這個大型心理位。」

港股交投偏淡，惟長遠前景睇高一線。﹙資料圖片﹚

另一邊廂，中概股回流潮，港交所﹙0388﹚上周五急彈逾4%，他認為港交所長遠有投資價值，雖然過去大半年港股交投收入及金融市場投資收益「難捉摸」，但首3季港股通、債券通等成交創新高，且有IPO優化及相關互聯互通優化措施、金融綠色產品，長遠前景清晰，「股價低迷受短期因素影響，中長期受惠大宏觀及中美關係發展，較吸引。」伍禮賢估計，港交所周一﹙6日﹚開市會隨大市回落，投資者可在430、435元位持有作長線吸納關注。