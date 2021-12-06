阿里巴巴｜徐宏將接替武衛任CFO　張勇︰管理層接力保持久跑下去

阿里巴巴（9988）宣布，集團副首席財務官﹙CFO﹚徐宏將接替武衛出任集團首席財務官一職，2022年4月1日生效。武衛將繼續為阿里巴巴合夥人及集團董事會的執行董事。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，武衛（Maggie）為阿里巴巴作出了卓越的貢獻，是集團能取得今天成績不可或缺的重要成員。加入阿里巴巴近15年以來，Maggie作為首席財務官參與領導了三次成功的上市項目，包括Alibaba.com 於2007年在香港交易所上市、阿里巴巴集團分別於2014年在紐約上市及於2019年回港上市。

張勇又指，市場永遠有起起落落，但我們所做的事業是長期的，管理層的接力是為了保證阿里巴巴長遠持久地跑下去。三年前，徐宏（Toby）從普華永道加入阿里巴巴，並在2019年成為集團副首席財務官。面對不斷變化的業務類型，Toby迅速展現出傑出的專業能力和領導力。至今，他已經逐步擔起了集團財務管理以及戰略投資工作的重擔。集團有充分的理由相信，Toby可以很好地承擔起下一任阿里巴巴集團的首席財務官職責，與集團核心管理班子一起，帶領團隊走向下一階段的成功。

阿里巴巴集團首席財務官武衛表示，阿里巴巴首席財務官的交接是經過集團多年準備的，是阿里領導班子傳承計劃的一部分。市場總有起落，但是阿里的目標高遠，在跑的是一場接力賽，需要一代一代長遠持久地跑下去。她信任Toby，多於信任當年的自己。憑藉徐宏的優秀專業能力及領導力，相信他將和張勇（Daniel）以及其他總裁們一道，帶領團隊走向下一個階段的勝利。

徐宏於2018年7月加入阿里巴巴並由2019年7月起擔任集團的副首席財務官。加入阿里巴巴集團前，徐宏自1996年加入普華永道會計師事務所，並擔任了該事務所11年合夥人。徐宏為多家公司擔任董事，其中包括於以下於香港聯交所上市的公司擔任非執行董事，分別為高鑫零售有限公司（6808），聯華超市股份有限公司（0980）以及紅星美凱龍家居集團股份有限公司（1528） 。