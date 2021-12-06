阿里巴巴破底之時換CFO　中概股美退市中證監指屬誤讀 ｜港股早評

港股上周跌穿二萬四，並創今年新低，市場焦點是中概股在美股市場上周五遭洗倉，滴滴、愛奇藝等多隻股份跌幅逾10%至22%，不過中證監表明，推動中概股退市完全是誤讀，續與美方溝通解決審計監管問題。中概股中市值最高的阿里巴巴（9988）美股出現六連跌，加上最新宣布更換CFO，對股價料進一步構成沽壓。同時恒大遭廣東省政府約談，料令大市氣氛進一步惡化。



愛奇藝攜程等多隻中概股跌幅逾10% 滴滴宣布退市更挫22%

中概股遭洗倉，愛奇藝、虎牙直播及攜程等超過10隻股份錄雙位數跌幅。中國最大的手機打車平台「滴滴出行」周五宣布，在美國退市兼回港上市，不過股價不但未受支持，市場反應負面，股價全日急挫22%，全因投資者對中概股需要在美國退市的憂慮加劇，美國證券交易委員會（SEC）確定實施《外國公司責任法》，新規則表明，若「美國上市公司會計監督委員會」連續3年，未能對在美國上市的外國公司進行審計，證交會可以將這些公司於紐約證券交易所和納斯達克交易所除牌，並禁止交易。

滴滴宣布美國退市，市場反應負面，股價更挫22% 。（美聯社）

中證監表明與美方溝通解決審計監管問題

市場恐中國會推動中概股在美國退市，對此，中證監回應指，近期有媒體報道中國監管部門將禁止協議控制（VIE）架構企業赴境外上市，推動在美上市中國企業退市完全是誤解誤讀。該發言人指，一些境內企業正在積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜。在中美審計監管合作方面，中證監近期與美國SEC、美國公眾公司會計監督委員會等監管機構就解決合作中存在的問題進行了坦誠、有建設性的溝通，對一些重點事項推進合作方面取得積極進展。

可見，中美監管雙方正就審計監管問題進行討論，由於問題積存已久，要化解並不會是一時三刻可成事的，相信當中討論的曲折，會繼續拖累中概股表現。

廣東省政府約談許家印。（視覺中國）

阿里巴巴美股六連跌

作為中概股中市值最高的阿里巴巴（市值超過3,000億元美元），美股股價亦首當其衝，出現六連跌破底。適逢此時，阿里巴巴出現高層人事變動，徐宏將接替武衛出任CFO，武衛將繼續為阿里巴巴合夥人及集團董事會的執行董事。

在阿里巴巴股價破底之時，出現更換CFO的行動，料市場反應負面。畢竟武衛是阿里的重要領軍人物，作為首席財務官參與領導了三次成功的上市項目，包括Alibaba.com 於2007年在香港交易所上市、阿里巴巴集團分別於2014年在紐約上市及於2019年回港上市。

廣東省政府約談許家印

同時，恒大事件亦料成市場下挫原因，人民銀行於官方網頁內指出，恒大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。另外，廣東省政府表示，應恒大地產集團請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定，同意向恒大地產集團派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。