同仁堂安宮牛黃丸20年來第三次提價　加幅10%　因原材料價格上揚

傳統知名藥物安宮牛黃丸，因原料價格上漲，生產商北京同仁堂決定加價一成。有消息稱，北京同仁堂下發調價通知，將安宮牛黃丸（3克*丸/盒）的銷售價格從780元（人民幣，下同）提至860元，漲幅約為10%，該價格從12月1日開始執行。

中國媒體《時代財經》報道，這是近20年來同仁堂第三次公開調整安宮牛黃丸的售價。

12月2日，同仁堂方面向時代財經確認了提價消息。「調價主要是考慮到安宮牛黃丸的原材料價格上漲。」同仁堂相關人士表示。

目前京東大藥房、阿里健康大藥房等線上渠道所銷售的同仁堂安宮牛黃丸標價均已調整為860元。

安宮牛黃丸堪稱百年老字號同仁堂的「鎮店之寶」。無論何時何地，安宮牛黃丸總是位居同仁堂「主要產品介紹」的最前方。根據官方介紹，這顆包裹着薄薄一層金箔的小藥丸具有清熱解毒、鎮靜開竅的功效，可以用於熱病、邪入心包、高熱驚厥、中風昏迷及腦炎、腦膜炎、腦出血等疾病的治療。

查詢資料發現，這是近20年來同仁堂第三次公開調整安宮牛黃丸的售價。2012年同仁堂所生產的安宮牛黃丸售價急漲60%，從350元漲至560元。2019年12月同仁堂安宮牛黃外再次傳出提價消息，從560元漲至780元，漲價幅度約為40%，這個價格從2020年1月開始執行。

安宮牛黃丸屢屢提價，與其原材料漲價不無關係。安宮牛黃丸的主要原材料包括牛黃、麝香、珍珠、硃砂、雄黃、黃連、黃岑、梔子、鬱金、冰片以及水牛角濃縮粉。

過去一年多，安宮牛黃丸的所有原材料價格普遍上漲。根據天地雲圖中藥產業大數據中心統計，從2020年1月到2021年3月期間，安宮牛黃丸的11種原材料裏有7種價格上漲，黃連和鬱金漲價幅度超30%，有3種原材料價格大致持平，僅有冰片的價格下跌。

需要注意的是，安宮牛黃丸並非同仁堂的獨家品種。

安宮牛黃丸的歷史最早可以追溯至200多年前，相傳光緒年間，廣譽遠便開始製作安宮牛黃丸。建國後，廣譽遠將安宮牛黃丸的配方和製作工藝傳給同仁堂。在國家藥監局官網，可以查詢到120條關於安宮牛黃丸的產品註冊訊息。

統計發現，不同廠家所生產的安宮牛黃丸價格差異巨大。北京同仁堂、片仔癀、南京同仁堂的定價都在700元以上，而益馨康、孔聖堂同樣規格的安宮牛黃丸售價卻不過百。

有中藥行業人士表示，不同廠家的安宮牛黃丸價格存在較大差距，主要是原料不同。一般來說，「雙天然」的安宮牛黃丸定價會較高，而用了人工原料替代的產品定價會稍低。

安宮牛黃丸的原材料包括牛黃、麝香兩種名貴中藥材，上述行業人士所說的「雙天然」指的便是用天然牛黃和天然麝香製作的安宮牛黃丸。