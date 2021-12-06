中央推互聯網人身保險業務新規　多家險企據報明年起暫停相關業務

中國中央政府持續加強監管，亦延伸至互聯網保險。內地傳媒報導，近日包括富邦財險、信泰人壽等多間內地保險公司發公告，稱將自2022年1月1日起暫停開展互聯網保險業務。

據悉，根據最近發布的保險機構互聯網人身保險業務新規，上述公司做出暫停互聯網業務的決定，已承保的客戶保障權益不受影響。據悉，有關公司是根據最近發佈的保險機構互聯網人身保險業務新規，做出暫停互聯網業務的決定。

銀保監會上月發佈的文件列明，保險公司開展互聯網人身保險業務，應具備多項條件，多間保險公司有傳因而由明年起暫停互聯網保險業務。

富邦財險周一（6日）中午於社交平台發布「關於富邦財險暫停開展互聯網保險業務的公告」，根據中國銀保監《關於進一步規範保險機構互聯網人身保險業務有關事項的通知》要求，公司自2022年1月1日起暫停開展互聯網保險業務，恢復時間另行通知。已經承保的客戶保障權益不受影響。

信泰人壽上周四（2日）也發布「關於暫時停止互聯網保險業務的通知」，根據公司高質量發展戰略轉型整體安排，綜合考慮流程優化和科技研發時間周期，根據相關監管規定，公司將自2022年1月1日起暫時停止互聯網保險業務。公司恢復互聯網保險業務將另行公告通知。在此之前購買的公司保險合同不受任何影響，公司將嚴格按照保險合同約定履行保險責任，並持續提供保險保障和服務至保險期間屆滿。