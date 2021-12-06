社科院預計明年GDP增長5.3%　房地產過度放緩需十分警惕

中國社會科學院今日（6日）發布《經濟藍皮書》中，當中預計明年內地經濟增長5.3%左右，需警惕房地產過度放緩，防止房地產政策變調走樣，市場化法治化化解個別房企風險事件。

中國社科院發布的《經濟藍皮書：2022年中國經濟形勢分析與預測》中，預計明年物價總體温和上漲，PPI漲幅下降，CPI漲幅提高，PPI和CPI分別上漲5%和2.5%，兩者剪刀差明顯縮小。

中國社會科學院院長謝伏瞻在發布會上表示，2021年中國國內生產總值（GDP）實際增速預計達到8%左右，超過預期目標，經濟增速在主要經濟體中繼續保持領先地位。

關於房地產話題，謝伏瞻認為，當前部分房地產企業債務問題較為突出，正處在應對和化解之中，需要引起重視的是近期房地產銷售和投資、土地出讓出現了放緩跡象，部分城市出現了房價下跌和購房的觀望情緒。「房地產相關產業鏈條較長，在國民經濟中具有系統重要性，特別是對於依賴較高的地區，房地產市場一但過度放緩可能觸發更為複雜的風險傳導鏈條。」

他指出，一方面要防止房地產政策變調走樣，另一方面要從各地的實際出發，有什麼問題解決什麼問題。

一是按照市場化、法制化原則處置化解個別房企的風險事件；二是審慎管理房地產市場，做好穩房價和穩預期的工作；三是輸堵結合，合理增加人口淨流入城市的保障性住房建設，穩定相關政策，調整信貸供給，通過長效機制促進房地產市場平穩健康發展。