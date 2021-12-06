恒大正式違約　股價大瀉兩成兼穿2蚊　處理手法似海航｜企業熱評

恒大（3333）正式違約，股價再大瀉兩成，跌穿兩蚊關口，最後收報1.81元。恒大債務問題現時已由廣東省人民政府督導，並預計會逐步將資產拆件出售還債，其處理手法料將類似海航重組一例。



恒大上周五（3日）公布未能履行一筆2.6億美元債項的償還義務，又指鑒於目前的流動性情況，集團不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任，並積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的境外重組方案。

當晚，廣東省人民政府立即約談了恒大主席許家印。應恒大地產請求，廣東省人民政府同意向恒大地產派出工作組。隨後，中國人民銀行、銀保監會、證監會、住房和城鄉建設部就恒大問題作出回應。

中國人民銀行、證監會等部門的信息顯示，恒大經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險爆發。大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。人行又認為，恒大違約是市場經濟中的個案現象，是短期個別問題。恒大全部債務中金融債務佔比約三分之一，結構比較分散，其金融投資數額很小。因此，這不會對中國銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。

恒大過去半年不斷尋求方法自救，惟回天乏術，終正式違約並請求廣東省人民政府派出工作組督導和處理債務。（視覺中國）

恒大過去半年不斷尋求方法自救，包括召開「復工復產專題會」、許家印又私人注資、集團又變賣資產，包括香港的別墅、數架私人飛機等合共300億元、出售持股子公司股份。可是，回天乏術，除了表內的近2萬億元人民幣的負債之外，高盛估計恒大可能有1萬億元人民幣的表外債務和或然負債。

事實上，除了上周的2.6億美元債項外，今日恒大需要支付兩筆債券共計8,240萬美元的利息。這兩筆債券發行規模分別為6.45億美元和5.9億美元，票息分別為13%和13.75%，到期日分別是2022年11月6日和2023年11月6日。

債務重組料似海航 海南省人民政府出手

目前廣東省等地方政府和部門正在依法依規指導督促恒大及其所屬企業穩妥有序化解風險，積極推動項目復工復產建成交樓，銀行、保險等金融機構也正在積極參與相關工作。這意味恒大和許家印已將集團交予中央處理，恒大必然「瘦身」。

參考海航案例，海航是中國有史以來最大的破產重組案件。今年2月29日，海南省人民政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立了「海南省海航集團聯合工作組」，聯合工作組是全面協助、全力推進海航集團風險處置工作，又表示「並非接管海航集團」，不涉及海航集團實際控制權的變化。

海航被拆件成四大板塊，分別是航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業及其他板塊各自運作，並分別找投資者接手。海航集團進入破產程序以來，共接受2萬億元人民幣債權申報，最終確認債權1.1萬億人民幣。海航去年淨虧損640億元人民幣，刷新A股虧損紀錄。

今年2月29日，海南省人民政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立了「海南省海航集團聯合工作組」，聯合工作組是全面協助、全力推進海航集團風險處置工作。（VCG）

相信以目前恒大找上廣東省人民政府的情況來看，與海航和海南省人民政府的情況相似。據《彭博》引述知情人士報道，恒大計劃在重組中納入所有離岸公募債券和私募債務，可能成為中國規模最大的債務重組之一。

由於人行定性恒大是次正式違約事件為單獨事件，又指境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。故此，恒大被廣東省人民政府督導後，未來料先核算其債務，再分拆出售，並估計恒大後續償還解決方案，先後次序是地方政府確保恒大保交樓（處理業主問題）、保建築項目公司回款（處理員工生計問題），之後便是保理財產品投資者，及後才是債權人，而國內債權人料先於國外債權人。