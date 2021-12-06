恒大成立風險化解委員會　許家印為主席　越秀與粵海高層出任成員

恒大（3333）宣布成立風險化解委員會，委員會主席為公司董事長許家印，聯席主席為粵海控股副總經理劉志鴻。另有5名委員，分別為公司財務總監及執行董事潘大榮﹑信達資產管理副總裁趙立民﹑越秀首席資本運營官李鋒﹑國信證券合規總監陳勇，以及北京律師事務所合夥人郝瀚。

公司指出風險化解委員會儘管不屬於董事會下屬委員會，但風險化解委員會將積極在未來風險化解事項中發揮重要作用。董事會相信風險化解委員會成員豐富的經驗，及其能調動的廣泛資源，有利公司更順利解決目前面臨的各項困難。

公司指出，基於上述情況，董事會認為風險化解委員會成立及運作，對公司及全體股東整體有益。

彭博﹕重組計劃會納入境外公私募債

另一方面，公司於上周五發出公告，指出收到要求履行一項金額為2.6億美元擔保義務的通知。未能履行擔保或其他財務責任的情況下，可能導致債權人要求債務加速到期。受此消息拖累，恒大股價今日大瀉兩成，跌穿兩蚊關口，收報1.81元。

《彭博》引述知情人士報道，恒大計劃在重組中納入所有離岸公募債券和私募債務，可能成為中國規模最大的債務重組之一。

知情人士透露，重組計劃將包括中國恒大和子公司景程（Scenery Journey）公開發行的債券。景程兩隻美元債券利息兌付的寬限期原本今日（6日）到期，恒大面臨發生首次公募債券違約的局面。

知情人士續指，重組計劃也將包括由合資企業Jumbo Fortune Enterprises發行、中國恒大提供擔保的約2.6億美元債券。

知情人士補充，由於正式的重組程序尚未開始，計劃的細節或會有變。