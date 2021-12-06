建銀國際：恒指明年介乎22000至28600點　推10大焦點股｜附目標價

港股今年經歷盈利和估值「雙殺」，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利預計，港股明年先高後低，恒指全年波動區間22000至28600點。目前恒指預測市盈率目前在12倍左右，接近歷史低位，下行空間不多，明年上半年將有望迎來估值修復，盈利則有望明年中見底。



建銀國際發表「2022年香港市場展望及投資策略」，趙文利認為明年滯脹風險不容低估，當中全球地產價格上升開始對住宅通脹產生上升壓力，「歷史經驗顯示過去幾次周期，房價指數大拐點領先住宅CPI的走勢15至34個月，假設今次房價指數在8月確實見頂，2022年住宅CPI可能仍然在高位徘徊。」他又認為，通脹大概率會在未來幾個月見頂，但繼續維持在高於各國央行目標的可能性較高。另外，雖然大宗商品價格對PPI的影響可能在2021年見頂，不過可能仍然在高位波動。

趙文利表示，美國貨幣政策正常化將在明年繼續對香港流動性帶來負面影響，全球流動性已經過了拐點，明年可能加速收緊，預計明年加息預期強化之後，流動性對市場的拖累將會更趨顯著。他又指，在中美息差收窄之下，中國資產的相對吸引力有所下降。因此，美國的貨幣政策收緊將對股市、債市、以及樓市帶來一定的拖累。由於歐洲延遲退出QE和日本維持量寬，支持美元走強，他估計美匯指數將在92至102區間波動。

科指明年盈利反彈四成

趙文利預計，明年恒指和科指每股盈利預測分別為增長11.1%和40.3%，或跑贏MSCI新興與歐洲及部分美股指數等。該行予明年標普500每股盈利預測為增長7.6%，MSCI新興市場則增長5.8%。

投資主線方面，一是預計中國PPI及CPI剪刀差趨見頂，上游企業漲價向下游傳導效應之下，可預期下游製造業和消費品的利潤復蘇；二是碳中和與ESG相關股，三是受惠通關的本地股；四是達5厘以上的高息股。