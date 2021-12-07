摩根士丹利：聯儲局對美股威脅更甚於Omicron

摩根士丹利的策略師認為，相比Omicron（奧密克戎）變體的出現，股市投資者還有其他更為重要的事情要擔心。

據《財聯社》周二（7日）報道，在鮑威爾暗示聯儲局可能加速縮減資產購買之後，策略師們「沒有把奧密克戎變體當作美國股市主要風險因素去擔心」，而認為其他方面的阻力正在增強。Michael Wilson等策略師在給客户的報告中寫道，「縮減購債將加緊，這將導致估值下降，復甦到了這個階段時總是會這樣。」

TIAA旗下投資部門Nuveen的Brian Nick周一（6日）也表示，「我們面臨的主要風險仍然是，聯儲局為了應對高通脹，將金融環境將突然收緊。」

聖路易儲銀行長稱明年應加息2次

「現在的危險在於，通脹率太高了。如今是聯儲局在即將召開的會議上做出反應的時候了，」聖路易斯聯儲主席布拉德在上周五（3日）表示，他認為聯儲局應該在3月前結束其縮減購債的計劃，並重申了他的觀點，即聯儲局明年至少應該加息兩次。

「通脹數字足夠高，我認為（在3月前結束縮減）可以真正幫助我們，如果未來幾個月通脹不能像預期的那樣消散，我們不得不採取行動時，可以有更多的選擇，」他告訴記者。

這也呼應該摩根大通等機構的其他策略師的觀點，他們指出聯儲局的政策轉向鷹派是他們的股市展望面臨的主要風險。但雖然摩根大通周一重申，其基準情景是股市上漲將持續到明年，但摩根士丹利認為，標普500指數將趨低，估值將下降。

大摩料股市正步入估值下降進程

「出於多種原因，股票市場正在恢復9個月前開始的估值下降進程」摩根士丹利策略師寫道。他們預測，標普500指數遠期市盈率將下降約12%，隨着「出於對長期利率將大幅上升的預期，股票投資者開始要求更高的風險溢價」，降幅可能會更大。

瑞銀財富管理策略師周一表示，他們「預計未來一段時間隨着投資者試圖根據不足和不完整的數據去評估來自奧密克戎和聯儲局的風險，市場波動會加劇」。Mark Haefele等策略師稱，雖然他們建議投資者不要倉促退出風險資產，但貨幣政策收緊可能對他們的基本情景不利。