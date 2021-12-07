科學園之星商湯科技　中大團隊孕育千億獨角獸　招股重點一文睇清

本地AI初創商湯科技（0020）今日正式招股，全球發售15億股B類股份，當中一成在港發售，招股價介乎3.85元至3.99元。一手1,000股，入場費4,030元。今日起至周五接受認購，預計下周五在港掛牌。中金公司、海通國際、滙豐為聯席保薦人。

專家認為，商湯科技基本面不俗，定價亦算吸引，惟目前市況不穩，短炒有一定風險，若散戶認購應有心理準備與機構投資者持有約半年。而未來幾個月股價可上望5元以上，較招股價高約三成。



商湯科技收入主要來源於軟件平台銷售，其中包括軟件許可、人工智能軟硬一體產品及相關服務。公司上市前半年業績亮麗，收入增長率達91.8%；毛利增長率達94.1%；毛利率由去年上半年的72.1%，增至今年上半年的73%。

截至今年上半年，來自智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車的收入，分別錄得6.47億元（人民幣．下同）、7.86億元、1.47億元、7,060萬元，佔比分別為39.2%、47.6%、8.9%、4.3%。其中，終端用戶主要為市政府及相關部門的智慧城市業務，收入總額及佔比大增，收額由2020年同期的2.31億元大增2.4倍，成為公司的主要收入來源。

不過，商湯科技於業務紀錄期內產生大量經營虧損和淨虧損，截至今年上半年，股東應佔虧損錄得37.02億元，按年收窄30%。首席財務官王征早前表示，公司在人工智能行業擁有非常領先的地位，又指目前的經營成本主要來自人力支出，有信心未來有空間扭虧為盈。

商湯科技逾八成收入來自中國內地。

港產獨角獸 主要收入來自國內

根據沙利文的報告，按2020年的收入計，商湯科技是亞洲最大的人工智能軟件公司，同時是中國最大的計算機視覺軟件提供商，市場份額達11%。今年上半年，商湯科技約85.5%收入來自中國內地，其餘由東北亞、東南亞等地貢獻。

雖然商湯科技大部分收入來自中國內地，但公司並非在內地創立，而是一家本港成立的人工智能初創。

事實上，商湯科技於2014年在香港成立，創始團隊源於2001年在香港創立的香港中文大學多媒體實驗室，成員包括湯曉鷗教授及實驗室的核心成員。根據發售價上限每股3.99元計，股份市值高達1,328億元，名符其實是港產AI千億獨角獸。

商湯科技創始人及執行董事湯曉鷗。（資料圖片）

中大教授湯曉鷗創立 持股26%股權具70%投票權

據招股書指，緊隨全球發售完成後，創始人及執行董事湯曉鷗將通過Amind實益擁有69億股A類股份，及間接控制18.9億股B類股份。每股A類股份可投10票，故此湯曉鷗持有已發行股本總額的26.43%股權，而投票權則達70.22%。

主要股東除創辦人湯曉鷗外，軟銀旗下SVF Sense亦持有已發行股本總額的14.21%；而阿里巴巴亦透過淘寶中國持有7.24%股權。

是次招股商湯科技一共引入9名基石投資者，合共認購4.5億美元的等值股份，佔是次發售股入的60.77%。其中，認購金額達2億美元的混合所有制改革基金，屬國資委與中國誠通發起設立的國家基金，而中國誠通由國務院控制100%權益。

值得一提，商湯科技上市編號為0020，該股票號碼原本由老牌地產商會德豐擁有，在去年完成私有化後，在2020年7月27日正式撤銷長達57年的上市地位。如今，「20號仔」的上市編號由這家港產獨角獸擁有。

商湯科技是次招股一共引入9名基石投資者，包括認購金額達2億美元的混合所有制改革基金，屬國資委與中國誠通發起設立的國家基金。

聶振邦：機構認購反應佳

華盛證券分析師聶振邦指，是次商湯科技發行15億股，數量確實比較大，但已其已發行股份數目332億股計算，發售佔比只有5%，按比例計並不算多。他認為，目前市傳國際配售已經足額，加上基石投資者認購佔比達60%，反映是次認購新股的傾向是機構投資者為主。倘若散戶有計劃與機構持有該股達半年時間以上，可作認購。若選擇短炒，聶振邦則認為短期表現大受市況影響，變數較大。

估值方面，聶振邦指，據招股書顯示每股資產淨值約1.3元水平，招股價市賬率約3倍，而同業大約3.6至3.7倍，反映是次定價低同業兩成，具吸引力。他認為，商湯科技合理價值大約為5元至5.2元，距招股價約有三成升幅，保守估計在上市三個月可達。

商湯科技近年有子公司遭美國商務部列入實體清單，限制其進口原材料。聶振邦指出，附屬公司北京商湯於2019年10月9日被列入實體清單，但至今兩年對其收入沒有帶來重大影響，加上商湯科技並沒有歐美業務，不影響客量，除非有關制裁影響其客量增長，才會對商湯科技的估值帶來負面影響。