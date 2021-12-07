恒生投資：中港股市明年追落後　料跑贏美股　恒指「破淨」近底部

恒生投資管理發表2022年市場展望，該行認為明年中港股市將跑贏債市表現，逆轉去年債優於股的走勢。該行甚至認為，中港股市明年有望跑贏美股，收窄今年的落差。

最近恒生指數刷新今年新低，恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝指，恒生指數市賬率（PB）已經跌穿1倍（24200點水平），至0.97倍，即使恒指今年仍未見底，但已經距離底部不遠。

近廿年「破淨」均見底部

薛永輝引用過去恒指PB跌穿1倍的歷史數據，由1998年亞洲金融風暴、2008年環球金融海嘯、2016年A股熔斷機制，以至2020年疫情爆發，當恒指市賬率跌至低於1倍時，都接近跌浪底部。薛永輝又指，以去年疫情當恒指市賬率跌至1倍時，出現反彈後可回升至1.3倍，但直言不能與目前市況直接比較。

另外，他提到中國股市有四大利好因素，包括經濟政策轉趨寬鬆、中美關係好轉、高效疫情防控、估值偏低。核心投資策略會選擇長遠結構性增長，投資受政策支持板塊，如受惠於內循環的內需股、高科技產業、環保政策相關。另外要適時加入防禦性股票，如必需消費品、電訊、公共事業。

對美股維持中性 中港股跑贏

恒生投資對於明年美股表現對美股維持中性看法，其中正面因素包括經濟復甦、強美元、投資胃納高漲；但負面因素包括聯儲局收水政策、企業回購規模減少、提早加息的風險，以及企業估值過高。薛永輝預期未來中港股市盈利增長較強，以及估值較低，明年將會比美股表現更好。

恒指過去多次市賬率回落至1倍以下均見反彈，被問到現時恒指結構與以往不同，成份股數目大增，薛永輝則回應指，過去三十多年恒指結構持續改變，但市賬率跌至1倍後觸底仍然是有效測試，故此認為目標該指標仍然有效。