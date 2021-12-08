2021經濟高峰論壇︱余偉文：三方面力爭人民幣國際化在港進行

《香港01》舉辦經濟高峰論壇2021，匯集兩岸四地政商學界翹楚，為身處變局中心的香港把脈問路，謀求發展新局。香港金融管理局總裁余偉文出席《香港01經濟高峰論壇2021》時表示，香港在「十四五」和雙循環之中，香港要把握3個金融發展機遇，一是香港要發揮傳統優勢，二是推動人民幣國際化，三是發展金融科技和綠色金融。



余偉文認為，香港要把握三個金融發展機遇，先是香港要發揮傳統優勢，做好連接內地市場與外國投資者的橋樑，「過去由滬深港通、跨境理財通、債券通等，未來要持續擴大和深化，例如提升跨境理財通的流程、擴大債券通產品類別。」他又指，目前已推出A股期貨，未來可考慮利率風險管理是否都可推出。

二是爭取人民幣國際化要在香港進行，他指，中國作為全球第二大的經濟體，環球最大的貿易國，但國際貿易支付、央行儲備中，人民幣只佔2%，美元仍為主導，人民幣國際化仍有長遠的路要走。香港為最大的離岸人民幣資金池，佔七成的人民幣支付交易額，未來幾年要如何加大人民幣產品類別，例如港股用人民幣交易等。

三是除了互聯互通外，也要著力及爭取於金融領域內領先，要推動金融科技及綠色金融。中國有2030和2060年雙碳目標，香港要將國際的資金帶進入國內融資。「綠債市場迅速發展，去年發行120億美元，今年更是以倍速增長，上半年發行額已超出此水平，當中60%都是內地發行人。」深圳市人民政府10月時在港發行50億元離岸人民幣債券（點心債），當中部分為「綠色債券」。余希望深圳可以發揮領頭作用，吸引其他省市政府及企業來港發行綠債。

香港01經濟高峰論壇2021。

中美脫鈎無好處 香港是很好的「防火牆」

余偉文直言，香港之所以成為離岸人民幣中心是在2004年發生，當時是金管局主動向人行爭取在中國以外開設人民幣戶口，香港要發展港元即時支付結算系統（RTGS系統）、人民幣債券市場，配合內地政策取向。

他指，人民幣國際化涉及中國資本帳開放，當中總有風險，「我們發現，美元在國際使用比重是不合理地高，現時國際使用人民幣的比例是不符合國力。香港是一個好好防火牆，亦是最理想的地方，來降低開放資本賬的風險。」

問及美國證監會（SEC）通過了修正案，以確定實施2020年已通過的《外國公司問責法案（HFCAA）》，美國上市的外國公司，如果不遵守美國監管機構的訊息披露要求，可能會被除牌。余偉文指，中證監已講無意中美脫鈎，因對大家都無好處，早前又擔心外國投資者會否離開香港，不過觀察可見，資金流入與中國相關的資產，尋找高增長又與環球關聯性較低的資產，未見到國際資金有改變。