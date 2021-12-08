2021經濟高峰論壇︱陶冬：中國百年之變　香港要改的是思維

《香港01》舉辦經濟高峰論壇2021，匯集兩岸四地政商學界翹楚，為身處變局中心的香港把脈問路，謀求發展新局。

瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬出席《香港01經濟高峰論壇2021》時表示，香港強調要融合國家發展之前，必須搞清楚國家未來的發展方向。他又指，香港要變的，是人的思維。



瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬在會上指出，香港要強調與國家融合、跟上中國的步伐，前提是要了解中國未來走向什麼方向、未來會發生什麼的改變。

陶冬指中國每二﹑三十年便有一個大改變，在八十年代，中國以出口業為主，享受人口紅利，而香港比其他地方先人一步知道這個紅利，結果在九十年代經濟起飛，本港樓市發展亦受惠。

接下來的三十年，中國是享受水泥紅利，包括房地產、基建，可是香港沒有再先人一步知道這紅利，反而在回歸後綁手綁腳，對「兩制」著墨更多，故在這一段時間落後。

瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬指，香港的資本市場能夠配合國家發展。（羅國輝攝）

中國將進入數據時代 製造業服務業迎來革命

陶冬強調，面對中國未來數十年的轉變，香港與國家融合前必須搞清楚中國將會出現什麼變化。他提到，未來將進入數據時代，中國將會享受數據紅利，未來所有製造業、服務業都會迎來一次革命，而中國將會比其他國家走快一﹑兩年。

至於香港可以做什麼去配合國家發展，陶冬相信最重要是資本市場。香港作為國家雙循環的外循環一部分，甚至可能是資本市場唯一的外循環，可是今天港股成交量不及美股的十分之一，債市的活躍程度更差，原因是美國市場的融資渠道很廣闊，要是香港把資本市場發展起來，才能為國家戰略提供資本。

對於北部都會區，陶冬認為政策概念非常好，既是機會亦是挑戰，可是很多人的思維沒有跟上，仍然停留在不知需要花費多少水泥、人力。他重申，當年鄧小平在深圳畫一個圈子，也不知道要費多少水泥人力。陶冬強調，香港要與深圳融合，必須要有第二個核心商業區（CBD）。

陶冬坦言，香港要變的，是人的思維。他又指，作為一個經濟學家，不少記者官員都會向他問「港府應該做什麼」。他認為，小政府只要做一點小事情，「已經可以四兩撥千金」。他舉例指，在香港如此低稅的環境之下，只要政府在人民政策作出少少變動，已經可以吸引不少人才來港。