《香港01》2021經濟高峰論壇完滿結束　博採眾議為港「拼新局」

《香港01》舉辦第三屆「經濟高峰論壇」今日﹙8日﹚完滿落幕，活動吸引過逾200名中港政商界翹楚出席。今次出席論壇的專家及學者，以「重啟 重塑 拼新局」為基礎，分別就香港未來25年發展，以及如何融入國家發展大局作出深入而有建設的討論，冀透過今次論壇，讓外界更了解香港應有的定位，以及如何打破現有框架，讓香港能走上新台階。

《香港01》舉辦2021經濟高峰論壇，嘉賓雲集。（羅國輝攝）

于品海：政府應承擔經濟治理的責任

《香港01》創辦人于品海為論壇開場致辭時表示，今天的香港需要推行「治理改革」。他提到鄧小平所講的「改革開放」，通常會先強調「解放思想」，不應諱疾忌醫、固步自封。

他認為香港亦一樣，中國推動建設雄安新區、浦東、前海，都是治理模式的嘗試，「一國兩制」更是破天荒的治理創新，而建設自由貿易區，都是治理模式探索過程中的有意義嘗試。

于品海指出，滴灌通集團創始人及主席李小加提出的「一港兩制」，其意思正是香港可以學習鄧小平，不要擔心改革，如果不放心，就將改革縮窄到一個較小範圍，成功了才將試點擴展到更大的地方。他強調，治理變化不一定需要改變根本制度，就好像「一國兩制」並沒有改變中國的社會主義制度，希望香港能夠解放思想，推動香港特色的「改革開放」。

《香港01》創辦人于品海希望，香港能夠解放思想，推動香港特色的「改革開放」。（梁鵬威攝）

梁振英：中港合作可創造新功能及新價值

全國政協副主席、前特首梁振英致辭時提及，《港區國安法》及新選舉制度基本排除了香港和內地全面合作的政治障礙。他強調新形勢下香港應加強在內地發展專業服務，與國家所需對接合作，更要有改革的決心，形容香港及內地的合作猶如將兩種金屬煉成「新合金」，創造新功能及價值。

梁振英又指出，新冠疫情下原本使用香港服務的內地客戶，逐漸適應使用內地的次選供應者，香港須追回失去的兩年，讓世界各地知道本港作為超級連繫人已再次上路，因此免隔離通關後，應預留部分名額予與內地有關的政策研究人員、專業團體、香港和外國商會、媒體和外國政府代表等；而商會和專業團體亦應派人駐粵，以重啟和深度發展粵港關係。

是次論壇分為兩大部分，細分三個主題。頭炮是【疫下經濟新常態 凝聚新發展思維】。此部分分兩個環節，第一環節焦點是香港如何發揮所長，達成港、深「強強結合」。由金融發展局主席李律仁擔任主持，嘉賓講者包括金融管理局總裁余偉文、滴灌通集團創始人及主席李小加、保險業監管局行政總監張雲正，以及科技園公司行政總裁黃克強。

余偉文﹕要把握三個金融發展機遇

余偉文指出，在「十四五」和雙循環之中，香港要把握三個金融發展機遇，先是要發揮傳統優勢；其次是爭取人民幣國際化在港推進，以及爭取於金融領域內領先，推動金融科技及綠色金融。他強調，香港是一個好好的「防火牆」，亦是最理想的地方去降低中國開放資本賬的風險。

李小加﹕要讓全世界擁抱香港

李小加則認為，香港的角色是要讓全世界擁抱中國，機遇主要是從中國來的，市場資金動力都是流向中國，形容香港的角色是一個場子（平台），「一個場子要讓兩邊人高興、都不打架，才可以發展。」因此他提出的「一港兩制」，是希望讓香港在改變事情出現矛盾時，可另覓新路尋找解決方法，但核心價值如資本主義、開放自由和司法獨立等就不能改變。

張雲正﹕香港在十四五規劃發揮兩個中心角色

張雲正就提到，香港近年擁有兩個「提速器」，一是大灣區，二是「國內國際雙循環」，保監局去年將三間在國際上很有影響力的保險公司納入「保險集團框架」，將有助國際保險集團落戶香港，同時亦是協助中國的保險公司「向外走」的必選之地。

黃克強﹕要成國際創科中心須吸納人才

黃克強就針對人才方面提到建議。他認為香港要成為國際創科中心，就必須提升本地年輕人科技投入，同時亦要成為「國際人才中心」，直言「只是鼓勵香港年輕人做科技，我們不會成功」。因此希望既吸納外地人才，亦帶動本地年輕人加入，香港才會有真正的基礎成為國際創科中心。

第二個環節是國際新格局下，香港如何「走出去」。由商務及經濟發展局前局長馬時亨教授任主持，嘉賓講者包括總商會梁兆基、瑞信陶冬、中國聯通孟樹森，以及前海管理局洪為民。（羅君豪攝）

第二個環節是國際新格局下，香港如何「走出去」。由商務及經濟發展局前局長馬時亨教授任主持，嘉賓講者包括香港總商會總裁梁兆基、瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬博士、中國聯通國際有限公司董事長兼總裁孟樹森，以及深圳市前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民。

梁兆基﹕未來香港重中之中是更好地服務國家

梁兆基提到，現時的國際政治環境下，香港需要重新啟動引擎，靈活走位，找出自己的新定位。他認為，香港未來出路是保持固有優勢的同時，再發展其它產業，惟重中之重仍是要更好去服務國家，「香港擅長於專業服務、金融等領域，但現在只是有限度服務中國，所以要思考如何進入大灣區，為該地區提供服務」。

陶冬﹕要改變是香港人思維

陶冬則強調，香港融合國家發展之前，必須搞清楚國家未來的發展方向，若果要與深圳融合，必須要有第二個核心商業區（CBD）。他認為「北部都會區」是一個好的政策概念，但思維上不應只局限於花費多少水泥、人力，笑言「當年鄧小平在深圳畫一個圈子，也不知道要費多少水泥人力」，因此要變的是人的思維，要追上發展步伐。

洪為民﹕讓北都成「香港前海」

洪為民就建議，將北部都會區成為「香港的前海」，考慮嘗試新模式，例如土地使用、稅制模式，令都會區於某些程度下視作內地境內。他指前海是粵港合作的渠道及平台，容許香港的專業人才跨境執業，而早年的深圳是先行先試、摸著石頭過河，深圳的成功在於改革與開放，惟香港「既不夠改革，或是逃避改革、也不夠開放」。

孟樹森﹕要擁抱變化

孟樹森就提到，大數據可以打破時空限制，建立互動生活，使人生活得更方便，她希望日後政府對新基建項目發展如電纜及5G等，能便捷及到位，聯通亦會繼續在港投資；又期望政府日後處理民生問題之餘，可考慮推出人才公寓，吸引人才落戶香港。

李家超在《香港01》2021經濟高峰論壇發表演講。（影片截圖）

論壇的第二部份，以【回歸廿五年 展望廿五年】為題，由《香港01》創辦人于品海擔任主持，與香港大學校長張翔、香港中文大學校長段崇智、香港理工大學校長滕錦光，以及香港嶺南大學校長鄭國漢，從教育出發，討論如何推動香港創新，促進產業結構轉型，將大學成果化為社會所用。

李家超﹕國家政策支持下 發展號列車

在主題討論之前，由政務司司長李家超發表演講。李家超認為「有一股反力量」，將香港本地生產總值（GDP）拉低，而這股「反力量」來自外部和內部，中央連番施展組合拳，包括實施《港區國安法》等，填補國家安全漏洞後，將來在國家政策支持下「發展號列車」已經開動，香港商機無限，對未來發展充滿信心。

段崇智：從課程入手 令學生學以致用

段崇智表示，創科發展需講求生態，香港有創研精英，但甚少想及如何實際運用研究結果，向前進必須基於知識，同時需要戰略、戰術及戰場。他認為容香港「暫時戰略ok」，但後面兩者則有所缺乏，「不應急功近利，請一個consultant返來就搞掂，一定要栽培本地人才。」他建議由課程入手，令學生既知道新經濟下的社會市場需求，亦能學以致用。

張翔：為大學及學者留空間

張翔及鄭國漢均認為，政府在鼓勵創科發展時，應為大學及學者留有空間。張翔舉例指，二十年多前政府不會要求學者交代研究什麼、有何價值，但數年後發明會對社會有貢獻，直言科研是「無心插柳柳成蔭」，培育人才時應給予良好環境及空間。

論壇的第二部份，以【回歸廿五年 展望廿五年】為題，由《香港01》創辦人于品海（左起）擔任主持，與中大校長段崇智、港大校長張翔、理大校長滕錦光，以及嶺南大學校長鄭國漢進行討論。（余俊亮攝）

鄭國漢：大學研究可推進全球科學發展

鄭國漢亦指出，不少研發及發明由興趣而起，「若干年後先大爆發」，部份學者的研究由抽象概念開始，再發展至實用，社會應給予自由度學校及學者，以保人材多樣化，「出名大學研究不只為當地，而係全人類，為成個世界科學推進」。

滕錦光：部份人「夢想被壓在房價之上」

滕錦光則關注香港的土地問題，他提到自己來港20多年，不少同學首要考慮是房屋，令部份人「夢想被壓在房價之上」，另一方面本港廠區不多、租金昂貴，研究存在難度，認為年輕人可與大灣區合作。他建議由政府牽頭，提供適合行業發展的環境及就業機會，才會有下一代願意入行，若解決到土地問題，既可促成產業發展，亦有科研的空間。