數碼港初創濃說科技用AI核對IPO文件　節省至少75%時間

AI語言分析應用範圍甚廣，數碼港初創企業濃說科技（Wizpresso）透過使用語言分析，為上市文件及年報表作出核實過程，從而減省75%至90%的核實時間。

濃說核實主要對象為銀行家和律師行，提供審查及驗證首次公開招股（IPO）文件的綜合驗證工具。公司行政總裁兼創辦人鄭嘉泓表示，此方案能有效協助首次公開招股市場中的法律從業人員加快業務流程，並節省大量勞動工作。

「這解決方案先將文件交叉對照（cross referencing），包括與不同的年報表相互對照，從而做出核實過程，並減輕律師與銀行家的對照時間，目前已有美國和英國的一線律師行表示有興趣。」他又指，這解決方案具有比當前預期用途更廣泛應用的巨大潛力。它將來還可能對作出合規及監管報告有幫助，例如披露權益等。

左二為數碼港初創企業濃說科技（Wizpresso）行政總裁兼創辦人鄭嘉泓。（姚卓然攝）

濃說科技於2018年加入數碼港培育計劃，為數碼港培育計劃畢業生，而公司獲得今年香港資訊及通訊科技獎的「金融科技大獎」及「金融科技（監管科技及風險管理）獎」金獎。

數碼港2021香港資訊及通訊科技獎，共有28間初創企業獲獎，其中包括八大類別，分別是「金融科技獎」、「智慧市民獎」、「智慧出行獎」、「智慧生活獎」、「數碼娛樂獎」、「資訊科技初創企業獎」、「商業方案獎」和「學生創新獎」。