Omicron疫情憂慮緩和　各國經濟重啟下　或利好資源股｜許繹彬

過去一周，市場在中美博弈升溫和疫情反覆陰霾下，一度作出重大調整，後市走向難以預料；但隨著人民開始習慣與病毒共存，各地政府振興經濟的工作或將重啟，相信有利資源股重拾升軌。

Omicron成美股上落關鍵

港股繼續呈現與國際重要股票市場「各走各路」的情況，以本周一為例，港股不但沒有跟隨美股前一個交易日的跌幅，反而在23300點企穩，並昂然闊步的衝穿24000點水平；成交亦顯著增加，高見1,700億元水平；上月令全球股市緊張情緒再度升温的元兇，不用多提仍是變種病毒Omicron，因為病毒有在全球蔓延跡象，令一向強勢的美股作出重大調整，道指下調至34000點水平，納指更一度急挫。

但筆者認為，現今股市的走向，可謂消息大於實質，原因是可能一個「杯弓蛇影」的消息，足以左右全球股市的走向，上周不論何方專家均認為變種病毒可能令疫情再推至高峰，全球恐慌令股市下跌，可謂理所當然；當投資者驚魂未定之際；又傳出變種病毒Omicron傳染力雖高，但殺傷或沒想像中大，因此美國投資者憂慮降溫，令道指重上35500點，由此可見，未來股市的走向可謂「成也疫情，敗也疫情」。

港股後市更難測

但身處香港投資者，眼見港股市底突然呈強及成交急增，滿以為可以承美股的強勢反彈，而分一杯羮，當投資者對港股開始充滿憧憬之際，世界往往非盡如人意，港股昨日（8日）高開後，只能曇花一現，升近24100點水平，便腳軟掉頭回落，成交經過前兩日吐氣揚眉後，再次回復至只有1,100億水平，令後市的走向更加難測。

除變種病毒問題揮之不去外，中美紛爭仍持續，美國宣布來年不會派員參加北京東奧，此舉明顯是外交抵制；此外，美國證券交易委員會（SEC）亦通過了修正案，最終確定外國公司問責法案，消息一出，一眾在美上市的中概股，跌至七勞八損。從上述兩則消息來看，投資者除了要留意疫情變化外，中美持續爭拗亦需防範於未然。隨著變種病毒的禍延看似稍作緩和，加上人民與病毒共存的心態早已存在，各國政府相合會重新啟動各類振興經濟的工作，因此，在較早前調整幅度較大的資源股，尤以石油股，可能會重拾升軌，投資者不妨留意石油類股份，例如中國石油（0857）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。