人行行長易綱﹕恒大事件不影響中長期市場融資

恒大董事長許家印於上周五（3日）被廣東省政府約談，隨後中國人民銀行、中國證監會、中國銀保監會相繼表態，人民銀行易綱今日（9日）再次觸及恒大，強調公司風險問題是市場事件。

綜合媒體12月9日報道，易綱在「香港國際金融中心定位與展望」聯合研討會上表示，恒大的風險問題是市場事件，將按照市場化、法治化原則妥善處理，債權人和股東的權益將按照其法定受償順序得到充分的尊重。

易綱認為，恒大風險問題是市場事件。（Reuters）

恒大於上周五發布公告稱，收到一筆金額為2.6億美元的私募債的償還通知，而該公司未能履行該筆債務的償還義務，此舉可能導致債務的加速到期。此舉意味着，恒大海外債務出現了第一筆違約。

易綱指出，恒大在香港聯交所發布了可能無法履行擔保責任的公告，部分香港投資者也比較關注，香港作為成熟的國際金融中心，已建立了一整套高效的金融運作體系，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。

恒大於周一（6日）指出，考慮目前在經營上和財務上面臨的挑戰，決議設立風險化解委員會。

四大國企均有代表加入風險化解委員會

這份險化解委員會的名單中，除了恒大自身高管，引人關注的還包括粵海控股、中國信達、越秀集團、國信證券以及中倫律師事務所機構人員。

具體而言，粵海控股、越秀集團分別為廣東省屬國企和廣州市屬國企，前者實控人為廣東省人民政府，後者為廣州市人民政府。另外，國信證券的大股東是深投控，最終實控人為深圳國資委；而中國信達的主要股東則是財政部和社保基金理事會。

報道認為，四大實力國資的介入將幫助恒大有效化解風險。

從角色和分工上看，粵海控股和越秀集團代表了政府的監管，同時在必要時也兼具接盤的實力；中國信達是專門從事不良資產處置機構；國信證券和中倫律師事務所則提供資本運作和法律中介上的幫助。

這樣多樣、專業的組合，讓企業化解風險過程的操作都能順利推進。有業內人表示，實力國資的介入，說明恒大集團的債務問題已經到了必須要解決的時候了，同時問題肯定也會得到妥善的解決。只不過，現在的問題是恒大風險化解在具體的執行層面會還有待明確。