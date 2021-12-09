光大新鴻基料港股追落後　明年目標27500點　薦三大板塊七小福

光大新鴻基發表2022年市場展望，該行預期恒指明年的高低波幅處於21000點至27500點；選股方面集中三大板塊，包括內需、精選金融、潔淨能源。相比美股，該行認為港股值博率更高，不認同「港股已死」的說法。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，2022年為轉折之年，踏入後疫情時代，全球生活習慣出現轉變，各國貨幣政策中性化，預計環球資產價格相對波動。他認為，明年中美關係將出現「政冷經暖」的現象，主要是因為美國明年迎來中期選舉，為了救經濟、降通脹，預期美國會對個別商品降低關稅；但在政治方面仍然與中國維持較冷淡的關係。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢指，港股上月創出今年新低，目前港股市盈率相對偏低，大約11至12倍，對比其他市場估值有明顯優勢；截至12月3日，恒指及國指全年分別累跌12.7%及21.3%，為明年帶來追落後的空間。

港股追落後 明年下半年上望27500點

伍禮賢指，港股目前估值大約是接近平均值以下的一個標準差，預計明年有較大機會重返平均值，故此預計恒指明年上望27500點，大機會在第三或第四季出現，距今有約15%升幅。他認為，明年有三大重點板塊，分別是內需、精選金融、潔淨能源。

選股方面，該行睇好內需板塊包括蒙牛（2319）、潤啤（0291）、滔博（6110）;金融板塊包括港交所（0388）、友邦（1299）；潔淨能源則有新特能源（1799）、中集安瑞科（3899）。

光大新鴻基看好明年有三大重點板塊，分別是內需、精選金融、潔淨能源。

伍禮賢指，比較港股及美股市場，兩者並不存在衝突關係，各有投資機會，美股未來的上升動力主要在於疫後復甦的企業盈利增長；港股則是在低估值下如何追落後。相比之下，他個人較為看好港股，始終在估值低一個標準差下，歷史經驗重返平均值的概率較大。

受累於內地收緊監管政策的陰霾，今年科技股表現跑輸大市，伍禮賢認為，監管政策走向常態化，直至明年初應該不會出現重大變化，但預期不會加大力度，原因是明年是內地的緩解之年，相對不會有大型監管政策出台，行業將逐步適應，為明年帶來反彈契機。

光大新鴻基預計明年美國只加息一次，溫傑解釋指，該行預測加息次數較坊間的少，原因是該行預期明年美國通脹壓力回落，加上即使聯儲局加快削減買債步伐，但與加息並非按照相同的條件。他補充，收水主要是針對通脹水平而收緊過剩的流動性，而加息則視乎就業市場。故此，他認為美聯儲明年將會盡力延遲加息。

溫傑：港股最缺乏係市場信心

被問到流動性收緊對港股的影響，溫傑認為，資金多少與是否流向市場是兩件事，目前市場並不缺乏資金，「港股最缺乏係市場信心」，故認為流動性對港股影響不大。

近期人民幣走強，創下逾三年新高。光大新鴻基外匯策略師黃俊能，由於中國於2022年正式加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），中國將會成為全球最大自貿區內的最大經濟體，預計不少交易將以人民幣計價，為人民幣進一步國際化。他預計，明年人民幣兌美元持續穩定偏強，將處於6.2至6.6水平。