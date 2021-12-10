人行重磅出手　上調外匯存款準備金率　離岸人民幣高位跌超400點

人民幣兑美元匯率刷新3年多新高之際，中國人民銀行10月9日晚宣佈上調外匯存款準備金率，效果立竿見影，離岸人民幣兑美元大幅走低。一度跌破6.38關口，較日內高位跌超400點。

綜合媒體12月10日報道，中國人行12月9日晚宣佈，為加強金融機構外匯流動性管理，決定自2021年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。此為人行年內第二度調升外匯存款準備金率。

人行當日公布的最新金融統計數據顯示，11月末，外幣存款餘額1.02萬億美元，按年增長14.3%。

《貝殼財經》報道，今年6月，人行將外匯存款準備金率由5%提高到7%，當時外匯存款規模就在萬億美元上下。紅塔證券首席經濟學家李奇霖對貝殼財經記者分析稱，對應萬億美元外匯存款，上調2%的話約鎖定200億美元，減少金融機構可以結匯的額度，其核心是希望減緩人民幣匯率過快升值的壓力。

在今年兩次調整前，人行上一次調升外匯存款準備金率還要追溯回2007年。據人行官網披露的年度貨幣政策大事記，金融機構外匯存款準備金率於2007年5月由4%上調為5%；再上一次是在2006年，由3%提高到4%。兩次調整都為1個百分點。

為何今年兩度調升，且幅度加大？分析認為，主要原因是今年人民幣匯率在外資流入、貨幣政策穩健等因素支撐下保持升值勢頭，4、5月及10月至今先後上演兩輪較明顯的升值行情。12月8日，人民幣兑美元匯率升破6.35，創近三年新高。對人民幣快速單邊升值的預期，會對經濟和企業帶來一些影響，包括出口企業壓力上升、出口競爭力下降等。人行採取政策措施可以減少外匯市場上美元的供給和流動性，減輕人民幣升值壓力，使人民幣對美元匯率穩定在合理均衡水平。