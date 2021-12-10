惠峰張玉峰：明年美股是好年　投資3000萬設NFT交易平台

市場憂慮美國聯儲局即將收緊貨幣政策，金融市場或出現大幅波動。惠峰國際發展董事張玉峰於傳媒午宴中形容，「下年美股係一個好年」，將持續向好，惟波幅較大。 他預計,美股標指有望於4800點水平埋單。12月份看好的板塊主要為科技股及零售股，前者有力成為推升大市的功臣。

他認為，以目前的經濟情況去看， 全球經濟體都極需要通關去解決供需等問題，若果明年上半年可以通關， 旅遊及航空股份撐市，帶動投資氣氛， 到年中開始則轉趨平穩，相比之下，明年下半年市況會較淡靜。

趁機沽空中概股 有貨者盡早離場

受中國加強監管等因素影響，近日有不少報道指在美上市中概股或回流香港。他估計，市場仍觀望當局對滴滴出行的處理方式，才會有下一步的行動，相信已有不少中概股考慮加快回港上市；至於會否帶動港股表現，則要視乎內地投資者對港股前景的看法。

若一眾中概股於明年初開始陸續退市，他建議投資者不妨沽空相關股份，捉緊短期的獲利機會。若有貨在手的投資者，則宜盡快在合理的水平沽出，以免他日成為「蟹貨」。

惠峰國際發展董事張玉峰於傳媒午宴中形容，「下年美股係一個好年」，將持續向好，惟波幅較大。 （香港01）

最快明年首季推出NFT平台

另外，NFT（非同質化代幣）交易量更與日俱增，為進軍市場，惠峰國際投資3,000萬元，入股離散藝術（Decentral Art Limited），積極發展中環藝術品IP業務。並推出NFT交易平台，預計於明年第一季推出，最快一年內回本兼有錢賺。

張玉峰指，類似的平台於中港兩地屬亞洲少見，在本港僅有三個，因此認為兩地及東南亞有不少機遇。該平台將會出售包括齊白石、張大千等多位著名藝術家的作品NFT，亦有新興畫家的NFT作品，並配以線上及線下渠道進行交易，目前已經與約300名藝術家簽約合作，當中包括4至5名來自香港的國際知名藝術家，並將其過去及日後的作品製作成NFT。

入場費數萬元起

平台會有專家及律師團隊去為藝術品進行認證，將藝術家作品的IP製成NFT 拍賣，拍賣價由數萬元至200萬元不等，「大部分中產都可以入市。」他指，暫時不考慮將沒有實體的作品，如音樂及數碼畫作等製成NFT，認為相關作品難去釐定價值。

至於內地禁止虛擬貨幣，他指兩者是不同的東西，在內地經營時，會以數碼藝術交易平台模式運作，不會收取虛擬貨幣作交易，僅接受人民幣；本港則會收取港幣、美元、歐元及人民幣等，至於會否收取虛擬貨幣，目前仍在研究當中。另外為避開法律問題，他會考慮在各地開設分公司，以符合當地的法例。