商湯集團遭美列黑名單　中大團隊孕育AI獨角獸　上市集資路恐受阻

由中大團隊孕育、內地人工智能公司商湯集團（0020）來港上市，原定今日（10日）公布招股定價，惟遭受打擊！

美國財政部官網顯示，旗下外國資產控制辦公室﹙OFAC﹚將商湯集團﹙SENSETIME GROUP﹚列入「非SDN中國軍工複合體公司名單」﹙Non-SDN CMIC List，NON-SDN CHINESE MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX COMPANIES LIST」，制裁令不但可能衝擊公司供應鏈，還意味美國投資者將被禁止投資商湯。

美國財政部旗下外國資產控制辦公室﹙OFAC﹚將商湯集團﹙SENSETIME GROUP﹚列入「非SDN中國軍工複合體公司名單」。﹙官方網頁截圖﹚

今年6月，美國總統拜登（Joe Biden）已簽署行政命令，擴大與解放軍有關連的中國企業黑名單，即所謂的NS-CMIC 清單，禁止美國向名單上的企業投資，在當時的行政命令中，上榜的中國企業多達59間，比特朗普時代的48間還要多，榜上有名的企業包括華為、海康威視、中國交通建設、中國移動及中國聯通（香港）等。

本周四﹙９日﹚，英媒「預告」，美財政部將在今日把商湯列入「中國軍工企業」黑名單，以記念人權日。報道引述 3 名知情人士指，美國認為商湯科技允許在新疆侵犯穆斯林維吾爾人的人權。

集資近60億 原定今日定價

正在招股的商湯集團，今日中午截飛，原定同日公布定價，惟在制裁陰霾下，今日傍晚傳出公司有意推遲IPO，不會選擇在今日定價，以回應市場對監管的關注，惟消息尚未得到官方證實。

商湯擬全球發售15億股，集資額接近60億元，原本預計本月17日掛牌。綜合市場消息，商湯孖展認購額起碼30.57億元，超額認購4.1倍。

商湯於2014年在香港成立，終發展成亞洲收入排名最高的 AI公司；圖為商湯科技香港公司總經理尚海龍。﹙資料圖片﹚

於香港成立 創始團隊包括中大教授

商湯於2014年在香港成立，終發展成亞洲收入排名最高的 AI公司，創始團隊源於2001年在香港創立的香港中文大學多媒體實驗室，成員包括該校湯曉鷗教授及實驗室的核心成員。根據發售價上限每股3.99元計，股份市值逾1,300億元，名符其實是港產AI千億獨角獸。

商湯收入主要來源於軟件平台銷售，其中包括軟件許可、人工智能軟硬一體產品及相關服務。截至今年6月底，商湯科技軟體平台的客戶數超2400 家，其中超250家《財富》500強企業及上市公司。今年上半年，商湯收入16.51億元人民幣，按年增長91.8%；股東應佔虧損37億元人民幣，去年同期則蝕53億元人民幣。

商湯股權架構則顯示，阿里巴巴（9988）旗下淘寶中國持股7.59%，軟銀SVF Sense持股14.88%，另外春華資本、中金、富達基金等亦為股東。