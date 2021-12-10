金管局：港銀信貸風險穩定　與內房相關風險敞口佔比細

新冠疫情持續影響經濟活動。金管局副總裁阮國恒，於今年最後一次銀行公會例會後見記者，指今年首十個月信貸增長為5.6%，「咁嘅環境下算幾理想」，至於9月尾不良貸款率為0.81%， 於國際水平中屬良好水平，整體穩定可控，資產質素良好。

不過他強調，從風險管理角度去看，情況仍不能掉以輕心，如新變種病毒等，或影響部分經濟活動，個別客戶有令人關注的情況出現，事情未穩定前，信貸管理要審慎，銀行業要把關。

被問到提及的「個別客戶」，是否涉及內地房地產企業時，阮國恒指，與內地相關的特定分類貸款為0.77%，內房企業並非唯一需要關注的行業，其他本地受疫情影響的行業，亦面對較大的壓力，不能排除資產質素變壞的風險。

阮國恒指出會繼續與商會及銀行業界討論，如何協助受影響較大的行業保持流動性。（余俊亮攝）

暫未有退出「還息不還款」安排

阮國恒重申，會繼續與商會及銀行業界討論，如何協助受影響較大的行業保持流動性，但暫時未有退出「還息不還款」的安排。

他又表示，5、6年前已特別集中監管資源，去監管內地民企的信貸風險，目前而言在「三條紅線」下，若果內房其中兩條是紅線的話，已屬高槓桿的風險敞口，而相關佔比好細。

明年信貸增長方面，他指仍要視乎變種病毒等影響，需要時間觀察。至於跨境理財通已開通個多月。阮國恒表示運作暢順，至於北向通較南向通受歡迎，則涉及開戶安排上，以及產品回報有差別等問題。

陳紹宗預料聯儲局於本月議息會議後，貨幣政策有更明確方向。（余俊亮攝）

料低息環境持續

市場憂慮美國聯儲局收緊貨幣政策，或影響金融市場，以及港匯走勢。銀行公會署理主席陳紹宗表示，聯儲局何時加息，暫時仍有不確定的因素，例如對通脹的睇法，以及變種病毒的影響，目前市場預期明年會加息一次，相信12月的聯儲局議息會議後，貨幣政策有更明確的方向，惟預料低息環境將會持續。

提到近日港匯走弱，他認為資金會否流走，涉及季節性因素、是否有新股集資，及外圍經濟環境，目前未見有特別原因令資金流走，預料上半年港匯走勢平穩。