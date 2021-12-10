LIBOR停用｜金管局︰銀行已處理絕大部分需修訂合約

倫敦銀行同業拆息（LIBOR）大部份設置將會在2022年1月1日開始停止發布，從此成為歷史，意味銀行亦不可再簽訂參考LIBOR的新合約，香港金融管理局副總裁阮國恆撰文分享，他在國際層面參與相關工作，領導金融穩定理事會轄下的一個技術小組監察事態發展，並定期發表報告和提出建議確保過渡工作順利。

他指出，金管局兩年多前已經要求銀行為LIBOR停止發布做好準備，整體而言，銀行的準備工作進展理想，並已經成功處理絕大部分需要修訂的LIBOR 合約。相關合約的數目由2020年9月底高峰期約89,500張減少了90% 至一年後的8,800張，當中12%即1,050張合約所參考的 LIBOR 設置將會在2021年後停止發布，因此締約方必須在今年年底前修訂這些合約，而在今年年底前需要修訂的合約在10月底只餘下330張。

另一邊廂，阮國恆指，基於種種原因，非金融機構初期的準備工作進度相對較慢，但是最近它們已經加快步伐，不少企業近月已經以LIBOR 的替代參考利率（ARR）進行了多宗交易。為更深入了解企業從LIBOR過渡的最新情況和它們面對的挑戰，我在上月底邀請了不同行業的代表會面，包括李錦記健康產品集團首席財務官吳任輝、招商局集團財務部副部長鍾濤、恒基兆業首席財務總監馮孝忠和友邦保險集團司庫 Scott Engle。

阮國恆稱，該次會面讓他了解到企業界普遍都清楚知道需要從LIBOR過渡，並已經作出準備。金管局會繼續密切監察市場情況，並跟進參與會面幾位企業界嘉賓提出的寶貴意見，他亦借此機會衷心感謝上述人士在百忙中參與討論這個重要的課題。