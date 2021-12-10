中共中央經濟工作會議﹕中國經濟發展面臨三重壓力｜附會議全文

中共中央經濟工作會議於周三至周五（12月8日至10日）在北京舉行。會議指出，在充分肯定成績的同時，必須看到中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

據《新華社》周五報道，習近平在會上發表重要講話，總結2021年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2022年經濟工作。李克強在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並作了總結講話。

會議全文如下：

會議認為，中國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，國家戰略科技力量加快壯大，產業鏈韌性得到提升，改革開放向縱深推進，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進。

會議指出，在充分肯定成績的同時，必須看到中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。世紀疫情衝擊下，百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定。既要正視困難，又要堅定信心。我國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。無論國際風雲如何變幻，我們都要堅定不移做好自己的事情，不斷做強經濟基礎，增強科技創新能力，堅持多邊主義，主動對標高標準國際經貿規則，以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展。

會議認為，在應對風險挑戰的實踐中，進一步積累了對做好經濟工作的規律性認識。必須堅持黨中央集中統一領導，沉着應對重大挑戰，步調一致向前進。必須堅持高質量發展，堅持以經濟建設為中心是黨的基本路線的要求，全黨都要聚精會神貫徹執行，推動經濟實現質的穩步提升和量的合理增長。必須堅持穩中求進，調整政策和推動改革要把握好時度效，堅持先立後破、穩紮穩打。必須加強統籌協調，堅持系統觀念。

會議強調，明年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，要保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境。做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接黨的二十大勝利召開。

會議要求，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

一是宏觀政策要穩健有效。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加註重精準、可持續。要保證財政支出強度，加快支出進度。實施新的減稅降費政策，強化對中小微企業、個體工商户、製造業、風險化解等的支持力度，適度超前開展基礎設施投資。黨政機關要堅持過緊日子。嚴肅財經紀律。堅決遏制新增地方政府隱性債務。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新、綠色發展的支持。財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨周期和逆周期宏觀調控政策要有機結合。實施好擴大內需戰略，增強發展內生動力。

二是微觀政策要持續激發市場主體活力。要提振市場主體信心，深入推進公平競爭政策實施，加強反壟斷和反不正當競爭，以公正監管保障公平競爭。強化知識產權保護，營造各類所有制企業競相發展的良好環境。強化契約精神，有效治理惡意拖欠賬款和逃廢債行為。

三是結構政策要着力暢通國民經濟循環。要深化供給側結構性改革，重在暢通國內大循環，重在突破供給約束堵點，重在打通生產、分配、流通、消費各環節。要提升製造業核心競爭力，啟動一批產業基礎再造工程項目，激發湧現一大批「專精特新」企業。加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。加快數字化改造，促進傳統產業升級。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加強預期引導，探索新的發展模式，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

四是科技政策要紮實落地。要實施科技體制改革三年行動方案，制定實施基礎研究十年規劃。強化國家戰略科技力量，發揮好國家實驗室作用，重組全國重點實驗室，推進科研院所改革。強化企業創新主體地位，深化產學研結合。完善優化科技創新生態，形成紮實的科研作風。繼續開展國際科技合作。

五是改革開放政策要激活發展動力。要抓好要素市場化配置綜合改革試點，全面實行股票發行註冊制，完成國企改革三年行動任務，穩步推進電網、鐵路等自然壟斷行業改革。調動地方改革積極性，鼓勵各地因地制宜、主動改革。擴大高水平對外開放，推動制度型開放，落實好外資企業國民待遇，吸引更多跨國公司投資，推動重大外資項目加快落地。推動共建「一帶一路」高質量發展。

六是區域政策要增強發展的平衡性協調性。要深入實施區域重大戰略和區域協調發展戰略，促進東、中、西和東北地區協調發展。全面推進鄉村振興，提升新型城鎮化建設質量。