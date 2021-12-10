阿里落選！　紫光集團重組確定投資者　北京智路資管等組成聯合體

12月10日，紫光國微、紫光股份雙雙披露關於間接控股股東重整的進展公告，北京智路資產管理等組成的聯合體成為紫光集團實質合併重整戰略投資者。

此前傳出阿里巴巴牽頭，接手陷入困境的紫光集團的行動在最後一刻遇到了障礙。公告的披露，意味着阿里巴巴落選。

公告稱，在法院的監督指導下，通過建立遴選機制開展多輪重整投資方案遴選工作，確定北京智路資產管理有限公司和北京建廣資產管理有限公司作為牽頭方組成的聯合體為紫光集團等七家企業實質合併重整戰略投資者，依法與戰略投資者推進重整投資協議簽署及重整計劃草案制定等相關工作。

今年7月10日，紫光股份和紫光國微同時發布公告稱，收到間接控股股東紫光集團的告知函，後者於7月9日收到北京市第一中級人民法院送達的通知， 債權人徽商銀行股份有限公司向北京一中院申請對紫光集團進行重整。截至函告日，債權人提出的重整申請是否被法院受理以及紫光集團是否進入重整程序尚存在不確定性。

紫光股份表示，紫光集團下屬全資子公司西藏紫光通信投資有限公司持有公司股份數量為 1,328,555,471股，佔公司股份總數的46.45%。如紫光集團進入重整程序，重整方案將可能對公司股權結構等產生影響。

紫光國微表示，紫光集團下屬的全資子公司西藏紫光春華投資有限公司持有公司股份數量為 196,562,600股，佔公司股份總數的32.39%。如紫光集團進入重整程序，重整方案將可能對本公司股權結構等產生影響。