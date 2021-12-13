元宇宙世界土地瘋炒　上月虛擬土地成交額達2.3億美元　月增近7倍

炒地熱潮，已由現實世界蔓延至元宇宙世界。目前的元宇宙土地成交記錄已經來到2,736萬元（人民幣，下同）。虛擬地產開發商Republic Realm在其官方Twitter確認，其以創紀錄的430萬美元購買了一塊The Sandbox上的虛擬土地。

據《第一財經》12月12日報道，市場公開訊息顯示，Republic Realm目前在19個不同的元宇宙平台上擁有大約2,500塊數字土地。

對於雛形中的事物可以有千萬種解讀，有人覺得元宇宙炒房是擊鼓傳花的遊戲，不過是包裝了的騙局；有人認為這是未來世界的一種生活方式，有流量有價值就可以投資。那麼元宇宙炒房到底是割韭菜還是新風口？

易觀互娛行業資深分析師廖旭華認為，元宇宙買地就是投機，是虛擬貨幣的高效玩法而已。「本質上跟我撿一塊石頭賣你一百萬是一樣，那些方式都是幌子，核心目的在於炒作和買賣。」

石悦是區塊鏈行業的從業者，目前在元宇宙平台上持有5塊地，她表示，買地目的因人而異，自己是計劃投資進行建設。

另一位玩家欣辰則在中國虹宇宙遊戲中有100多套不同等級的房產，按目前估值算已淨賺15萬元。欣辰告訴第一財經，「拿住了就是投資，拿不住就是投機。」

元宇宙炒房增長700倍 入場8萬起步

實際上，虛擬土地交易早在2018年就已經出現，直到近幾個月搭上元宇宙的順風車，成交額屢破紀錄，才突然出圈大火。

Dapprader數據顯示，在11月，如 Decentraland、The Sandbox （沙盒）這樣的平台出現了前所未有的流量和交易活動，虛擬土地交易量達到2.28 億美元，這是迄今為止最好的月份，比上個月增長近700倍，達688%。

Decentraland 和The Sandbox都是目前熱門的元宇宙平台，兩者在虛擬土地交易領域也蓄力了很長一段時間，後者在上個月剛剛獲得獲得新一輪9,300萬美元的融資，由軟銀願景基金領投。

一位玩家表示，自己在兩個月前就關注到了The Sandbox這個項目，當時感覺不靠譜，但到11月軟銀投資後，自己想入場發現兩個月期間已經漲了10倍，軟銀投資後猛漲。

事實上The Sandbox虛擬土地交易吸引不少名人參與，當中包括新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛。鄭志剛稱其虛擬世界將包括一個「創新中心」，展示大灣區創業公司的商業成功。其虛擬世界內有10家公司，當中包括香港基因和診斷檢測商Prenetics，物流獨角獸Lalamove，以及知名手機配件品牌Casetify等公司，均與新世界發展和鄭志剛旗下Venture capital firm有合作夥伴關係。

虛擬土地的價值還在飆升，根據Dapprader的數據，虛擬土地11月的估值相比9月底增加了900倍，達 904%，而參與土地交易的獨立交易商達到創紀錄的2.8萬人，比10月增加了145%。

目前虛擬土地交易的參與者有投資機構、企業，也有許多藝術家和個人。石悦向第一財經介紹，不同虛擬平台有不同的特徵，「在Decentraland有很多企業入場買地，搭建公司的虛擬場景，而The Sandbox則有很多個人投資者加入，CV（Cryptovoxels）上有很多加密藝術家參與去建博物館。」

隨着更多玩家加入，虛擬土地價格水漲船高。

一位虛擬土地持有者告訴第一財經，一塊3x3格的土地，在今年7月估值約13萬元，現在已經來到78萬元，不到半年翻了6倍，且這已是漲幅較少的地塊了。

元宇宙炒房的成本已經越來越高，即便不是優質土地，現在參與的最低門檻也達到了8萬元 。

Opensea上The Sandbox和Decentraland的地板價Opensea上The Sandbox和Decentraland的地板價

在交易平台Opensea上，可以看到各個平台的地板價，換算成人民幣，目前，The Sandbox和Decentraland的底價分別是8萬元左右。

也就是說，即便是買虛擬平台郊區最普通的一塊小格子，也要8萬元起步，參與門檻不可謂不高。