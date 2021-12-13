美資深投資者﹕加密貨幣屬「怪獸」級泡沫　或如網絡泡沫般瀉9成

Richard Bernstein Advisors行政總裁Rich Bernstein建議，在當前的市場中，你可以擁有一切，但別碰科技股和加密貨幣這樣的「泡沫資產」。

據《新浪財經》周一（13日）報道，作為美國機構投資者名人堂的成員，Rich Bernstein一向看漲股市，但他的策略將華爾街一些最受歡迎的股票排除在外。

他在日前的採訪中表示：「在這一邊，我們擁有所有我稱之為泡沫資產的東西：科技、創新顛覆、加密貨幣。而在蹺蹺板的另一邊，你幾乎擁有世界上其他所有一切。我認為，如果你把目光投向2022年到2023年，你就會想要參與到這個蹺蹺板世界所有其他方面。」

Rich Bernstein認為，資金短缺將會帶來機遇，「這是你將獲得更高回報的地方。」他警告稱，如今的「泡沫資產」可能會像2000年代初那樣對投資者造成巨大傷害。「估值非常高，你必須記住的是，估值比故事更重要。」

他承認，2000年科技泡沫時期有關網路和手機通信的故事，在接下來的十年裏變成了現實。但這需要多年時間才能兑現利潤。「如果你投資納斯達克100指數，它們是當時真正的公司，你需要14年時間才能實現盈虧平衡。有些東西告訴我，如今的人們並不關注估值，也不認為他們需要14年時間才能實現盈虧平衡。」

加密貨幣是「怪獸」泡沫

他還認為加密貨幣是一個主要問題。今年6月他曾警告稱，爭相持有比特幣（Bitcoin）和其他加密貨幣的行為正變得越來越危險。「加密貨幣是有史以來最大的金融泡沫。這是一個怪獸。」

Rich Bernstein推測，比特幣可能會像2000年泡沫時期的一些科技股一樣下跌至多90%。他說：「我認為，在決定一切都結束之前，人們應該先看看真正的基本面，看看估值。」