大新銀行溫嘉煒︰恒指上望28000點　看好銀行、國策及防守型板塊

大新銀行經濟研究及投資策略部（大新經濟研究）發表2022年經濟及市場前瞻，該行預計本地消費及投資明年可望繼續推動經濟，預期本港經濟明年增長 2.3%。另外，恒指明年目標二萬八千點，看好金融、本地地產、新能源相關行業、以及防守性的公用和電訊板塊等。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，倘若明年首季起逐步恢復通關，或可支持零售業反彈，並刺激消費及旅遊等行業就業，預計失業率明年底前降至近3%。

不過，他續稱，現時本地零售業收益較疫情前少三成，如果無法恢復較大規模通關，零售業難有更大幅度反彈，再加上全球商品價格和貨運成本高企均不利出口表現，預期本港經濟明年增長 2.3%。

樓市方面，溫嘉煒續指，本港通脹已見回升，預料明年全年平均通脹為2%。但內地經濟放緩以及美聯儲收緊貨幣政策，或會影響本地樓市氣氛，預料明年本港私人住宅市場樓價或溫和回落5%左右。

恒指明年首兩季或下試22000點

至於投資市場方面，他指出，現時港股相對環球股市估值折讓近三成，但暫時或缺乏明顯的利好因素，料恒指明年第一、二季下試22,000點，不過隨著中港通關，恒指上望28,000 點。

他又指，銀行、本地房地產信託等傳統板塊或受惠經濟復甦，新變種病毒以及央行收緊貨幣政策導致資金流入公用、電訊等防守型板塊，同時看好新能源汽車、太陽能、航運等國策板塊。

溫嘉煒料美聯儲明年第三季首次加息。（Reuters）

料美聯儲明年第三季首次加息

環球市場方面，溫嘉煒指出，部份主要經濟體於明年第三季增長明顯放緩，但會回復至長線平均水平，而新冠病毒變異株Omicron對經濟的影響會較 Delta 溫和。同時，通脹壓力增加，主要央行可能要提早收緊政策，但整體市場流動性預料不會急劇收縮。美國勞動市場參與率暫未恢復至疫情前水平，限制美聯儲收緊政策空間，料美聯儲明年第三季首次加息。

對於內地經濟，他又指，房地產去槓桿過程漫長，料為經濟帶來下行風險，而內地或採取嚴格防疫措施應對新變種病毒，使經濟復甦步伐放緩。若經濟進一步下行，料內地貨幣政策會略微放鬆，同時避免人民幣升值過急，預計明年人民幣匯率在6.3至6.7水平。