聯儲局本周或上演歷史性的鷹派轉變　提速減債加息

經濟學家預計，聯儲局官員本周將加快收縮購債步伐，併發出2022年加息的信號，在1980年代以來最強通脹面前上演歷史性的政策轉變。

據《新浪財經》報道，超過一半的受訪者預計，聯儲局周三（15日）結束兩天政策會議後發布的季度預測將顯示，18位官員的中值預測是明年加息兩次。

這與他們9月份的預測相比有變化。當時，決策者在2022年或2023年首次加息的預測上平分秋色。

「這將是點陣圖歷史上最大的鷹派轉變，」Macropolicy Perspectives高級經濟學家Laura Rosner-Warburton表示。聯儲局自2012年開始發布利率預測的點陣圖。

聯儲局主席鮑威爾在11月30日對議員們表示，考慮加快減碼進程，比原計劃（2022年中）提前幾個月結束可能是合適的。

超半數經濟學家預計，聯邦公開市場委員會將從1月開始加倍減碼，每月降低300億美元，到3月結束購債行動。（Reuters）

減碼展望 最早或3月加息

「減碼進程成了一個掣肘，阻止聯儲局對高於預期且持續的通脹作出反應，」荷蘭合作銀行高級美國策略師Philip Marey在調查反饋中表示。「因此，他們可能加倍減碼步伐，以創造最早在3月加息的可能性。」利率期貨市場的押注到明年年底加息約66個基點。

超半數經濟學家預計，聯邦公開市場委員會將從1月開始加倍減碼，每月降低300億美元，到3月結束購債行動。

經濟學家認為：「預計FOMC將加快國債減碼步伐；經濟研究預計減碼加倍，到3月份結束淨購買。關鍵問題將是FOMC提出的理由。合乎邏輯的理由是最近有關勞動力市場和通貨膨脹的發展。」

預計決策者將預料2022年加息兩次，2023年加息3次，2024年再加息兩次，使得利率達到1.9%。這意味着利率路徑可能比FOMC 9月的預測更為陡峭。這一軌跡符合經濟學家的預測，他們認為2024年利率將達到2%。

美聯儲主席鮑威爾（美聯社）

鮑威爾轉變更鷹派

鮑威爾轉向更鷹派的減碼立場是因為通脹飆升。自聯儲局11月2-3日會議以來，數據顯示10月份消費者價格上漲6.2%，11月上漲6.8%，為1982年以來最高水平。

近半數受訪經濟學家表示，通脹飆升、對白宮通脹的擔憂以及鮑威爾被提名連任主席，都對他的立場轉變有影響。

「預測將顯示通脹上升、失業率下降以及2022年加息的重大轉變，」Grant Thornton LLP首席經濟學家Diane Swonk說。「這將是自1980年代以來首次表明聯儲局實際上承認它正在努力跟上形勢，而不是先發制人防範有時並不存在的通脹。這跟過去大不相同。」

調查顯示，FOMC可能預測通脹持續，將2022年整體通脹率預測上調至2.5%。預計決策者還將預料2022年底失業率降至3.7%，低於4%的長期預測。

經濟學家預計聯儲局在其政策聲明中將保留相關措辭，在達到充分就業水平且通脹率已經升至2%並有望在一段時間內適度超過2%之前不打算加息。

然而，在鮑威爾告訴國會是時候放棄「暫時性」通脹說法之後，幾乎所有經濟學家都認為，聯儲局將修改或取消通脹「主要反映了預期是暫時性的因素」的說法。