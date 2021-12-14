《彭博》：中國監管機構為企業償還美元債大開綠燈

消息人士透露，中國監管機構已為中資企業儘快償還美元債務大開綠燈，企業從換匯到匯出均可充分享受便利。

據《彭博》報道，知情人士稱，在10月底中國國家發改委與外匯管理局召開企業外債座談會前後，相關監管機構即已開始顯著提高對企業償還美元債所需資金的匯兑及匯出的審批效率，外匯局各地方分支都為此預備了充足的換匯額度。

相比之下，知情人士說，此前企業為償還美元債進行的換匯曾有比較嚴格的額度限制，若超過了當地外匯局的限額，需要向國家外匯局和央行報批，審批費時較長，相應匯出審核也較嚴格。

中國外匯局通過電子郵件回覆問詢時說，相關內容均不屬實。外匯局並稱，將配合相關部門，敦促境外發債企業及其股東，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題，積極履行法定償債義務。

外匯局在回覆中說：「對於企業匯出資金償付及回購境外債券的，外匯局在現行外匯管理政策框架下提供必要的支持和便利。」

發改委等部委已召開重點企業外債座談會

隨着恒大事件令中資地產的償債壓力日漸暴露，中國發改委外資司於10月會同外匯局資本司召開部分重點行業企業外債座談會，稱將繼續在外債備案登記、資金出境等方面滿足企業合理合規的外債置換和償付需求。

《彭博》曾援引知情人士報道，發改委和外匯局等監管部門督促房企按時償債之際，也計劃在政策允許範圍內給予一定償還外債的便利。

中國房地產商美元債兑付危機仍在延續，周一世茂集團美元債和股價就突然下跌，凸顯了投資者對中資房企健康狀況的擔憂。

對於近期美元債市場的波動，人民銀行行長易綱日前表示，香港作為成熟的國際金融中心，已建立了一整套高效的金融運作體系，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。