港股雙重利淡夾撃二萬四成阻力　騰訊首度研派中期息｜港股早評

港股上日高開低走，受雙重利淡夾撃，其中一個跌市原因，是內房債務危機持續困擾大市，其中世茂集團旗下多期境內債券大跌，拖累內房及物管股受壓。此外，美國上月通脹創40年高，市場關注本周聯儲局議息會議，會否加快收水步伐，隔晚美股走弱，當中納指跌幅最大，挫1.4%，綜合而言，今日恒指料在二萬四大關續遇沽壓。



內房債務危機持續困擾大市，世茂集團旗下多期境內債券大跌，其中「20世茂06」跌幅達54%居前，債券先後被上海證券交易所臨時停牌。世茂表示，周末有小道消息在資本市場發酵，引起部分投資人恐慌性拋售，內部正在了解情況，積極與投資者溝通，有進一步消息會及時跟大家溝通。

現時恒大及佳兆業等多間債台高築的內房，正逐步步向債務重組，因此市場對房產債券價格急跌的消息，仍然是抱有高度戒心，並料短期內仍持續困擾市場。

人行指上月個人房貸餘額增4013億人幣，按月多增532億元。（資料圖片）

內地按揭貸款放寬 人行指上月個人房貸餘額增4013億人幣

不過，自上周人行落實降準釋放1.2萬億元人民幣，加上中共中央政治局會議對明年經濟工作穩字當頭，沒有強調「房住不炒」，同時表明「支持合理住房需求」，相信政策拐點已經出現。人民銀行最新數據，亦佐證在樓宇按揭貸款上有放寬的跡象，11月個人房貸餘額增4,013億元人民幣，按月多增532億元人民幣。

騰訊關注會否由增長股轉為收息股

另外，科技龍頭股騰訊（0700）突然宣佈在本月23日會召開董事會，將審議派發中期股息，此舉有別於以往集團只派末期息的慣例。

投資者值得留意，今次是一次性的派息動作，或是集團對於派息政策有長期性的更改。一向以來，市場視騰訊為高增長股，所以即使多年來，騰訊的股息率多數時間都低於1%，投資者亦認為集團的業務增長高，比派息更重要，更能帶來投資收益。不過，今年以來科網龍頭股受盡監管措施調控，未來業務料難以恢復昔日的高增長，若增長股的性質轉變為收息股，要關注長期基金投資者的偏好會否改變。

中移動擬公開發行A股股份數量不超過8.457億股，佔擴大後股本總數3.97%。（資料圖片）

中移動回Ａ有進展

科技股未改弱勢，投資者可留意防守性高的電訊股。中國移動回A股上市（回A）有進展，集團獲中國證監會核發A股IPO批文，公司擬公開發行A股股份數量不超過8.457億股，佔擴大後股本總數3.97%。

美股三大指數跌約1%

隔晚美股三大指數向下，低收近1%或以上，受到疫情擴散以及本周聯儲會議，會否決定明年提早結束資產購買計劃及加息所拖累。由於科技股對息率的敏感高度，科技股主導的納斯達克指數跌幅最大，跌217點，跌幅1.39%，報15413點。道瓊斯指數收市報35650點，跌320點，跌幅0.89%。標準普爾500指數報4668點，跌43點，跌幅0.91%。