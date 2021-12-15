星展發表明年中港宏觀經濟展望　周洪禮：短期內或不會調整LPR

星展銀行發表《2022中國及香港宏觀經濟展望》，星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦稱，今年第三季香港GDP錄5.4%，增幅較第一、第二季回落，主要是基數效應所致，預期第四季增長將進一步降至3.8%。他認為，今年全年香港GDP增長達6%，反映經濟環境仍然不俗，明年預期全年增長3%，失業率降至2.8%。

今年政府推出消費券刺激經濟，提振零售數據，謝家曦指今年香港全年CPI料錄1.5%至1.7%增長，而明年將回升至2%以上。

樓價方面，年初至今二手樓價增長6.5%，謝家曦預期全年最少達5%。雖然政府今年宣布北部都會區發展計劃，但謝家曦認為，由於供求失衡問題未能短期解決，未來一兩年樓價均不會出現大跌，預計明年全年二手樓價增長3%。

隨著美國明年開始加息，謝家曦預期港息跟隨走上，明年一個月拆息或升至0.7%，並隨著美國加息的進程而增加，但明言息口水平仍然非常低。

周洪禮：人行政策走向邊際寬鬆

星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮指，預計今年中國GDP增長為8%，而明年全年經濟增長達5.3%，雖然較過去多年有所回落，但仍高於2021至2035年平均增長目標4.5%。

周洪禮指，今日人行降準正式落地，釋出1.2萬億人民幣，並進行對沖到期MLF，涉5,000億元人民幣，反映中央邊際寬鬆的定調。他認為，隨著地方政府發行更多專項債，而超額準備金維持低位，相信第一季有不少提振措施出台，未來有壓力再降準。但周洪禮認為，短期內或不會調整LPR。