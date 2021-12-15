壹傳媒被頒令清盤　陸委會﹕密切關注

財政司司長陳茂波早前根據《公司條例》，向高等法院提出要求頒令壹傳媒（0282）清盤。高院今早（15日）頒下清盤令。律政師代表今早於庭外表示，今日完成壹傳媒在香港的清盤程序。台灣《蘋果日報》業務去向，要視乎公司架構，並由法庭委任的兩名臨時清盤人全權處理。台灣陸委會則發表聲明，指出政府正持續密切關注壹傳媒清算事件發展。



陸委會於聲明內指出，政府正持續密切關注壹傳媒清算事件發展，並預先保障國人個資與隱私，如果相關方面藉機將侵犯自由人權的黑手伸入台灣，相關機關將依法採取必要的因應作為，以保障民眾權益及公共利益。

聲明進一步指出「港版國安法」實施以來，相關方面大舉引用該法拘捕香港民主、社會人士，並持續侵害港人在新聞、言論、出版等各領域之自由權利，此種罔顧人民權利之作為，不僅已引起國際社會嚴重關切，更不見容於國內外民意。

對於近期外界及民間團體提出香港相關方面執意以「港版國安法」凍結香港壹傳媒資產並強制清算，除傷害原有股東權益，恐使台灣蘋果日報員工個資、新聞資料庫等遭不當利用，致台籍員工及相關人士可能面臨追訴風險，及相關個資與隱私恐受侵犯之擔憂。

陸委會強調，人身自由、言論自由、個人隱私保護等，都是憲法保障之人民基本權利，特別是個人資料之保護，凡新聞媒體事業基於報導之特定目的而蒐集的個人資料，其相關處理及利用均須嚴格遵守法律限制，以防止個人資料之洩漏或遭不法濫用。倘若蒐集之特定目的消失，亦應依法刪除、停止處理或利用該項資料。

早前據《彭博》引述消息人士指出，台灣《蘋果日報》會在本月內耗盡營運資金及停刊。另據消息人士指出，一名香港清盤人已與台灣《蘋果日報》接洽，要求提供台灣分部資產訊息。其後台灣《蘋果日報》於網上發聲明指出﹕沒有回應。