傳內地藥企遭美列黑名單　生科醫藥股瀉市值蒸發千億

醫藥及生物科技股在午後突然出現洗倉式下跌，其中藍籌藥明生物（2269）更一度急瀉25%。觸發如此慘烈跌勢，與外媒一篇有關美國政府擬將內地生物技術公司，列入黑名單有關。不過有基金界人士指出，目前仍難核實有關消息，若發生突發消息便會作相關風險管理。



藥明系全皆下瀉逾一成

醫藥股經過今日跌市後，市值蒸發千億元計。其中單是藍籌股藥明生物一度急瀉24.8%，低見73.65元，收市報79.1元，仍挫19.25%，市值蒸801.25億元。同系藥明康德（2359）亦挫19.06%，市值蒸發120.74億元；藥明巨諾（2126）跌11.11%。

根據外媒引述兩名知情人士稱，美國周四將把商用無人機製造商大疆、曠視等8間中企列「黑名單」，原因為這些公司被指參與對維吾爾族穆斯林的監控。另知情人士稱，美國商務部同時預料把20多家中國公司列入實體清單上，當中包括一些涉及生物技術的公司，惟報道沒有提及到生科企業的名稱。

其後亦有內媒引述藥明康德內部人士稱，公司經營情況一切正常。

其他醫藥相關股份亦跟隨下挫，三葉草生物（2197）全日瀉9.5%，榮昌生物（9995）挫17.34%，昭衍新藥（6127）挫16.27%，金斯瑞生物科技（1548）跌11.17%，信達生物（1801）跌近一成，騰盛博藥（2137）跌9.6%，泰格醫藥（3347）跌8.5%，君實生物（1877）跌近11%。

林少陽﹕難作評論

就今日外媒消息指內地部份藥企將遭美列入黑名單，以立投資董事總經理林少陽接受《香港01》訪問時直言，「有關外媒報道中的方案是否會落實？就算落實也沒有具體公司名單，所以根本很難評論。」

他亦引述一份市傳關於兩位美國國會議員信函，要求相關政府部門將部份生物技術公司列入黑名單。信件內只見提及華大基因（深圳﹕300676），指華大基因和其他中國生物技術公司對解放軍的支持和合作。由於這兩位議員曾屬「特朗普派」或「偏鷹」，所以不排除言行比較激進。

林少陽認為，信內提及華大基因等公司「試圖獲取美國人DNA」指控不太符邏輯，或只抹黑中國。儘管華大基因是透過提取DNA做疫苗及檢測，但公司規模也不算大，倘真的落入黑名單，對整個實體經濟或行業影響不大。

林少陽亦質疑近年外媒報道的真確性，有時候都會影響市場上的秩序；一些消息報道在未確實前，很難去判斷或評論，「這些都只是Noise」。他亦透露旗下管理的基金也有藥明生物及康龍化成（3759），是已按相關的配置操作。倘突發消息出的話，會因應已知消息來作相關風險管理。一切都要待美國那邊落實，以及具體公司才可下判斷。