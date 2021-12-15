美聯儲今晚加快收水機會高　美股兩連跌　睇實四大重點｜議息前瞻

美國聯儲局今年最後一次議息會議，結果將於本港時間明日凌晨3時公布。鑑於新出爐的多項通脹數據超預期，從股市及匯市表現，皆一致反映投資者相信，早前放棄通脹暫時論的鮑威爾（Powell），加快收水機會高。美股連續兩日高位回調，當中以科技股主導的納指跌幅較大。投行摩根士丹利更表示，若聯儲宣布加快Taper，為加息鋪路，將觸發股市市盈率下跌。



本月鮑威爾獲得總統拜登正式提名，將連任聯儲局主席職位後，表態一改過去一年的「鴿派」作風--不再對外堅稱通脹是「暫時性」的；反而改口放棄通脹暫時論。今晚將是他獲正式提名後的首個聯儲局會議，從美股市場及匯率市場反應，皆顯示出投資者對鮑威爾三年來首次轉向鷹派立場心有餘悸，憂心美國會加快Taper（收水），即是提早在明年3月結束自疫情以來的買債政策。

美元指數或反高潮

美股連跌兩日，科技股及新經濟股份，對加快Taper的反應最為敏感，當中科技股主導的納指跌幅較大，兩日內累跌2.5%，創逾一周低位。至於美元指數亦連升兩日，重上96.5水平。

上海商業銀行研究部總監主管林俊泓接受訪問時指出，看好美元升勢，原因是市場相信美國有機會提早加息，認為美元指數升穿逾一年高位、也即是97，只屬時間性問題。不過，他認為短線上，臨近年底，投資者傾向先行止賺獲利，反而有機會令美元短期出現反高潮，在議息會議後，投資者將美元長倉(即看好美元上升)先行獲利，限制美元升勢。

美銀調查指央行議息前 基金經理傾向「揸現金」

同時，投行對鮑威爾三年來首次轉向鷹派立場心有餘悸，對美股看法審慎。投行摩根士丹利更表示，若宣布加快Taper，為加息鋪路，將觸發股市市盈率下跌，同時憂經濟增長放慢。

至於大戶基金經理在多間央行議息前，亦傾向「揸現金」。據美銀證券（BofA Securities）的月度基金經理調查顯示，鷹派央行自2018年5月以來，首次被視為最大的尾部風險，其次是通膨和疫情反彈。

同時，在本周美聯儲和其他主要央行做出關鍵的政策決定之前，投資者將現金配置提高到5.1%，並採取更具防禦性的資產配置。

值得留意的是，調查亦指如果美聯儲會議結果鴿派，那麼加密貨幣、不盈利的科技股、銀行股、新興市場將會大漲

今晚議息四大關注點

綜合而言今晚的會議有四大關注點：分別是（1）聯儲局會否調整買債規模、（2）鮑威爾如何回應通脹升至40年高位、（3）最新點陣圖預示明年提早加息、及（4）來年經濟展望。

首先，美聯儲在上月正式開始縮減買債，原先聯儲局一直以每月1,200億美元的規模買債，自上月開始將每月買債規模縮減150億美元。現時，市場現時預期今晚美國加快收水，將縮減買債增至300億美元（分別縮減購買200億美元國債和100億美元按揭抵押證券（MBS）)。所以按此推算，聯儲最快可在明年3月結束買債，較早前的預計明年6月結束提早了3個月。

CPI創40年高 鮑威爾有機會再轉鷹

第二，在本周議息前，美國最新出爐的多個通脹數據皆破紀錄，反映物價上升非暫時性，當中美國11月CPI按年增6.8%，創40年來最高，而且多數類別的價格出現廣泛上漲；反映商品價格的11 月最終需求生產者物價指數（PPI）更較去年同期增長 9.6%，再創 2010 年 11 月有紀錄以來新高。因此可以預期，鮑威爾必須在今晚記者會上，對外界解釋聯儲局如何看待物價走勢，更甚者有機會重申「若果通脹上升，聯儲局將加快收水、甚至提早加息」等鷹派字眼。

第三，今晚聯儲局將會公布利率點陣圖，是以圖像化方式反映聯儲委員會中所有官員對未來利率水平的預測。上季（9月）的點陣圖，反映18名委員中，有半數委員認為明年就將加息、另一半則認為應該維持利率不變。

林俊泓表示，近來多位聯儲官員已經表明支持提早加息，相信他們的加息取態會在今次的點陣圖中反映，相信支持加息的官員數目將增加，壓倒支持維持不變的官員數目。

第四，市場對美國出現滯脹（stagflation）的憂慮不絕於耳，亦即指經濟增長呆滯同時通脹升溫。由於在上季會議，聯儲局已經將今年經濟增長下調至5.9%，同時將PCE通脹預測上調至4.2%，投資者關注今晚美聯儲會否再調高通脹預測。