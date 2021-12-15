財庫局許正宇︰以北部都會區為契機　推動深港更高水平合作

財經事務及庫務局和深圳市前海深港現代服務業合作區管理局（前海管理局）今日（15日）以視頻會議形式，合辦「香港—前海金融合作研討會」，深入研究香港與前海未來在金融方面合作發展的策略方向。

財經事務及庫務局局長許正宇在研討會上致辭時表示，香港社會和金融業界對今年9月公布的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》感到非常鼓舞，殷切期待兩地攜手合作，同時以行政長官提出的《北部都會區發展策略》為契機，推動深港更高水平合作，發揮兩地在粵港澳大灣區的「雙引擎」功能。

許正宇又稱，將共同推動資金、服務和專業的三大聯通，以「志之所趨，無遠弗屆」的最大決心，發揮更大協同效應，落實香港與前海共同受益的飛躍式發展。

研討會香港會場設於政府總部演講廳。超過一百名來自財經事務及庫務局、各金融監管機構、多個金融行業組織及業界代表，以及前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民教授均有出席。前海方面，參與者包括前海管理局、深圳市財政局、深圳市各金融監管機構代表，以及前海企業、金融行業組織及業界和數家「跨境理財通」試點銀行的代表。

今日的研討會先由許正宇及前海管理局常務副局長黃曉鵬致辭，其後由前海管理局副局長文娉、財經事務及庫務局副局長陳浩濂及深圳市財政局黨組成員王兆超分別主持三個主題討論環節，雙方就合格境外有限合夥人（QFLP）試點工作計劃、「跨境理財通」試點業務、綠色金融，以及跨境會計服務等主題進行交流。

此外，許正宇亦藉今日的良機，呼籲在香港出席研討會的人士在12月19日舉行的立法會換屆選舉踴躍投票，選出有心有力建設及發展香港的新一屆立法會議員。