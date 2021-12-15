中國政府據報正深入評估恒大資產債務

12月3日，中國廣東省政府約談恒大﹙3333﹚後，向恒大派出工作組。有消息人士透露，中國政府層面正對恒大的資產和債務情況進行更深入評估。

路透社12月25日報道，中國政府層面正對恒大的資產和債務情況進行更深入評估，以了解企業在不訴諸拋售業務情況下的償還債務能力，然後再考慮國資救助的必要性和具體行動方案的可行性。恒大流動資金嚴重匱乏，以往的國資重組方式不一定適合恒大。

其中一位了解情況的消息人士稱，從目前了解到的情況來看，恒大自身的資金匱乏情況比此前外界認為的「更為複雜」，要對其進行更深入明晰的資產剖析，包括可變現資產、是否存在隱匿資產等。

目前來看，恒大可能剝離的業務，涉及物業管理部門及電動汽車製造部門。而作為房地產開發商的創始人，恒大主席許家印的個人財富規模尚未清晰，此前他曾將5億股恒大股份抵押，並通過出售包括藝術品、書法和三套高端住宅在內的奢侈品資產來變現資金。

另一位知情人士也指出，目前最關鍵的是了解恒大「真實的資產情況」。未來即使由地方國資出手也可能只是「部分出手」。恒大的可流動資金嚴重匱乏，以往的國資重組方式不一定適合現在的恒大。

該人士進一步表示，方案還沒最終確定，但非常明確的是，「絕不允許有可履行債務的能力卻不作為的行為」。至於具體落實什麼樣的措施，「現在還不好說」。