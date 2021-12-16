美SEC擬收緊企業高層出售股票規定

長期以來，企業負責人一直被懷疑規避意在防止高層管理人員利用內線消息進行交易的規定。現在，美國證券交易委員會正想辦法打擊這類交易。

《新浪財經》報道，監管機構正在處理一個爭議的問題：什麼時候可以允許可能接觸到重要非公開消息的公司內部人士出售股票？目前，企業高層主管可以只在拋售股票的前幾天擬定出售計劃，參議員Elizabeth Warren和其他立法者指出，這使得他們能在發布足以影響股價的公司公告前提前動作。

美國證券交易委員會官員稱，作為回應，該委員會準備提出新規則，迫使公司內部人士在安排出售至真正賣出股票之間等待大約四個月的時間。

該機構將在周三（15日）的會議上就提出新限制措施進行表決。現行法規於20年前制定，旨在幫助高層管理人員出售股票並避免日後被指控進行內線交易。但最近的學術研究顯示，股票銷售計劃充斥着可疑的特定時點交易。證券交易委員會主席Gary Gensler於6月表示，這些與企業相關的政策「導致我們的內線交易規範出現了真正的裂縫」。

「這項提案解決了我們發現的一些漏洞，」Gensler在計劃投票前接受採訪時說。「這將有助於增強對資本市場的信任。」

美國證券交易委員會的民主黨委員和進步派立法者對這個議題非常感興趣。經常批判華爾街的Warren今年早些時候即呼籲該機構研究收緊法規。

事先規劃的股票出售，即所謂的10b5-1法條，在美國企業界很常見。根據摩根士丹利2018年的數據，標準普爾500指數公司中超過一半的公司，其內部人士動用過這項規定。儘管這項做法很受歡迎，但高階經理們不必透露他們是否採行，而有些人則自願揭露。

SEC的新規將改變這一點。公司將被要求在監管文件中披露高階主管是否已經採用或對他們計劃出售股票的時間進行任何更改。他們也將無法制定多個交易同一證券的計劃，這個改變可以最大限度地減少他們玩弄制度的擔憂。