全球不利消息湧現　港股陰晴不定　料聖誕前後成交續萎縮｜許繹彬

港股走向繼續呈現陰晴不定的景況，世茂債務危機、商湯上市計劃夭折、美國新一輪制裁名單等壞消息接踵而來，亦不排除中方隨時對美「還擊」，投資者應步步為營。預料聖誕假期前後成交會進一步萎縮，港股或會重返千億成交以下。

本周不幸的事可說是接踵而來，本周一（13日）世茂集團控股債券價格暴跌，市場揣測世茂集團或將步恒大後塵，出現債務違約危機，再次引起投資者對中國房企健康狀況的憂慮，消息一出，令港股再次陷於捱打格局；其後，世茂集團直屬的世茂服務，收購世茂集團子公司旗下的世茂物業管理業務，顯示世茂銀根進一步緊張，集團財力響起警號，更令國際知名投行摩根大通迅即下調世茂集團和世茂服務評級。

除上述兩股跌至體無完膚外，更引發骨牌效應，一眾內房及物管如融創系、碧桂園系等均出現小股災；正所謂禍不單行，擾攘一段時間的變種病毒Omicron在全球有蔓延跡象，英國更出現首宗死亡個案，美股應聲下挫，當中科技股跌幅顯著，港股又怎能獨善其身，24000點再次失守，科技股再成跌市元兇。

上周美國突然在商湯（0020）招股結束前，將其列入制裁名單，令商湯最終步螞蟻後塵，夭折收場。（資料圖片）

繼上周美國突然在商湯（0020）招股結束前，將其列入制裁名單，令商湯最終步螞蟻後塵，夭折收場。當投資者仍然驚魂未定之際，美國再次宣布新一輪制裁名單，大彊及曠視等敏感股份牽涉其中；周三（15日）市場突然傳出生物股或會成為美國新一輪制裁目標，令一眾生物科技股出現火燒連環船效應，當中藍籌份子藥明生物（2269）急挫22%，拖累港股一度跌至23300水平，從圖表來看，更出現四陰燭的格局，弱勢再次形成。

筆者認為，全球不利消息湧現，都是不能預知或未能及早預測；而中美問題方面，中美元首於上月視像會議中，稱呼對方為「老朋友」，更指萬事有商量，滿以為兩國關係稍為回暖，誰不知會議結束後，美方隨即宣布不會派官員出席北京冬奧；及後美國證券交易委員會通過修正法案，明顯是針對在美上市的中概股；再者，美國單方面公布制裁名單，矛頭亦直指中國企業。

從上述所見，足以證明美方講一套做一套，「陰招」或會陸續有來，中方亦有可能隨時還擊；投資者面對後市，現階段只能步步為營，而聖誕假將至，成交或會進一步萎縮，港股可能重返千億成交以下的景況；如投資者仍然心癢，可小注部署內需或消閒股，當中海爾智家（6690）質優可多加留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。