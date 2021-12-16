中國國常會部署加大對中小微金融支持　減稅降費要向製造業傾斜

據《路透》報道，中國國務院最新常務會議部署進一步採取市場化方式、加強對中小微企業的金融支持。會議決定，將普惠小微企業貸款延期還本付息支持工具轉換為普惠小微貸款支持工具。從2022年起至2023年6月底，中國央行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商户貸款，按餘額增量的1%提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款。

中央電視台新聞聯播援引會議內容並稱，從2022年起，將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的4,000億元人民幣再貸款額度可以滾動使用，必要時可進一步增加再貸款額度。符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，可向央行申請再貸款優惠資金支持。

會議還確定加大對製造業助企紓困和發展的支持力度，實施減稅降費政策要向製造業傾斜，加大研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策力度，支持企業科技創新和傳統產業改造升級；擴大製造業中長期貸款、信用貸款規模。

「當前中小微企業和個體工商户面臨的困難很大，要圍繞保市場主體、應對新的經濟下行壓力，運用市場化方法加大對中小微企業和個體工商户的金融支持，」會議稱。

會議並要求，完善金融機構發放中小微貸款績效考核、盡職免責等規定；擴大面向小微企業的政府性融資擔保業務規模。

「紮實推動製造業從中低端向中高端邁進，」會議強調，鼓勵大企業帶動更多中小企業融入供應鏈創新鏈，支持更多「專精特新」「小巨人」企業成長。

此外，深化製造業領域「放管服」改革，實施涉企經營許可事項清單管理；發展先進製造業，加快製造業數字化轉型；支持外資企業加大中高端製造、研發中心等投資。

12月10日閉幕的中央經濟工作會議新聞通稿中，有25個「穩」字，發出清晰的穩增長信號。會議認為經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的「三重壓力」，要求2022年經濟工作「穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任」，「政策發力適當靠前」，「逆周期」也重回視野。

中央經濟工作會議已經為市場勾勒了穩增長的路線圖：財政前置、適度超前開展基礎設施投資、持續減稅降費、促消費擴大內需等。分析人士預計，2022年中國經濟增速在5.5%左右，正式開啟「5時代」，2022年一季度或是政策密集發力期。